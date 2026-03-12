Aseguran madera talada ilegalmente en paraje de Ocuilan, Edomex

Autoridades federales y del Estado de México aseguraron madera que al parecer fue talada ilegalmente en el municipio de Ocuilan, por lo que fue asegurada y quedó bajo resguardo de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr); esta última, dependencia del gobierno de la Ciudad de México.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que en el operativo, para combatir la tala clandestina, contrabando forestal y otros ilícitos ambientales, también fue posible asegurar tres vehículos y un volumen de 22.418 metros cúbicos de madera durante de la inspección a un centro de almacenamiento clandestino.

Defensa solicitó inspección

La Profepa detalló que la acción se realizó el 25 de febrero, luego de una solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para revisar el paraje conocido como “Puestos Viejos”, en los Bienes Comunales de San Juan Atzingo, donde se detectó un sitio utilizado para el almacenamiento irregular de productos forestales.

“Se aseguraron 56 piezas de madera en rollo con un volumen total de 19.285 metros cúbicos, así como cuatro piezas aserradas de oyamel con un volumen de 3.133 metros cúbicos. El material forestal y los vehículos quedaron bajo resguardo y la madera fue depositada en las instalaciones de la Corenadr en la Ciudad de México”.

Finalmente, la Profepa dijo que dará seguimiento a los procedimientos administrativos y legales correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.

Foto: Especial

Operativo en Morelos

En otra acción, realizada en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, se clausuraros dos predios por cambio de uso de suelo y edificar una obra, sin contar con los permisos correspondientes, además de que esa zona está dentro del Bosque de Agua, que comparten esa entidad junto con la Ciudad de México y el Estado de México.

El Comisariado de Bienes Comunales de Tlalnepantla informó sobre el derribo de vegetación en un paraje, conocido como Ocoyohualo, en donde se sembraron árboles de aguacate y durazno.

Foto: Especial

“Se constató la remoción total de vegetación forestal en una superficie aproximada de tres mil 500 metros cuadrados, dentro de un ecosistema de bosque templado mixto de pino, así como la plantación reciente de 130 plantas de aguacate y durazno, con una altura promedio de un metro”.

Mientras que, junto a un centro de acopio de nopal, se observó la construcción de una vivienda en un predio de mil metros cuadrados, parte de ella está dentro de terrenos federales, también se construyó una cisterna circular de concreto de aproximadamente tres metros de diámetro.

Los dueños no presentaron documentos para acreditar la legalidad de los trabajos, por lo que se procedió con la clausura total temporal de la obra para prevenir mayores afectaciones al entorno natural.

