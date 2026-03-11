Aseguran 40 kilos de marihuana en vivienda de Fuentes de Aragón

Cerca de 40 kilos de sustancias ilícitas, básculas y bolsas para empaquetar, fueron decomisadas en un inmueble en el fraccionamiento Fuentes de Aragón, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que en la avenida Pichardo Pagaza, un hombre, probable narcomenudista, recibió un disparo a unos metros del inmueble, por lo que al resguardar el sitio, los policías municipales del Sector 25 detectaron que en el interior había diversas bolsas con hierba verde, con características de la marihuana, por lo que dieron parte a la fiscalía mexiquense.

Además, en este mismo punto, los uniformados reportaron que hace 10 días hallaron una motocicleta con reporte de robo.

Tras la diligencia, en el interior del inmueble se hallaron 46 bolsas de plástico transparente con aparente marihuana Foto: Especial

Elementos de las policías municipal y estatal, con apoyo de Sedena y Marina, desplegaron un operativo de seguridad perimetral en el predio, ubicado en avenida Pichardo Pagaza Manzana 74, en apoyo a personal de la Fiscalía mexiquense que dio cumplimiento a una orden de cateo para la búsqueda de sustancias ilícitas.

Tras la diligencia, en el interior del inmueble se hallaron 46 bolsas de plástico transparente con aparente marihuana, cinco radios, básculas digital y “gramera”, seis bolsas de plástico trasparente con cápsulas, 47 bolsas vacías de celofán, dos máquinas selladoras al vacío y 48 tubos plásticos con un cigarro de confección artesanal en su interior.

Las sustancias ilícitas, que sumaron cerca de 40 kilos, artículos encontrados en el inmueble quedaron bajo resguardo de la Fiscalía del Estado de México, en la propiedad se colocaron sellos de aseguramiento para continuar con las indagatorias correspondientes.

