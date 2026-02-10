Talamontes detenidos en el Nevado de Toluca enfrentan vinculación a proceso

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) consiguieron vincular a proceso a tres personas, mismas que fueron acusadas de cometer delitos ambientales en Sierra del Nevado de Toluca, considerada como una zona crítica forestal.

Una jueza fue quien dictó la vinculación contra los tres hombres que permanecen en prisión preventiva justificada en el penal de Santiaguito, Estado de México.

“Los hechos se originaron el 29 de enero de 2026, cuando personal de Fuerzas Especiales de Seguridad de la Policía Estatal solicitó el apoyo de la Profepa, tras localizar a tres personas en una zona boscosa del municipio de Zinacantepec en posesión de madera en rollo al interior de una camioneta cerrada, así como un hacha y una motosierra”, informó la Profepa.

Las autoridades ambientales destacaron que dicha zona enfrenta un problema grave de tala ilegal y extracción ilegal de tierra negra.

Continuación del proceso

La Profepa informó que el 31 de enero tuvo lugar la primera audiencia, en ésta se estableció que la captura de los tres sujetos fue legal, también se formuló la imputación, se establecieron las medidas cautelares y se amplió el término para determinar la vinculación a proceso.

Foto: Especial

Fue el 5 de febrero la fecha en la que se realizó la segunda audiencia, donde personal de la FGR consiguió que se dictara el auto de vinculación a proceso contra los tres imputados, además de ratificarles la prisión preventiva justificada.

“También se desahogó un peritaje de tránsito terrestre, que presentó la defensa de los imputados, el cual fue desestimado debido a que el perito no contaba con conocimientos en ingeniería forestal. Asimismo, los argumentos relacionados con el vehículo automotor se tuvieron por reproducidos, pero no fueron aceptados por la autoridad judicial al no asistirle la razón”.

La jueza también estableció un mes adicional para cerrar con la investigación complementaria; sin embargo, se determinó que el caso concluyera con mecanismos alternativos de solución de controversias.

Por lo que la Profepa acudirá a la Oficina Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) de la FGR en donde se realizarán trabajos correspondientes al cierre de la investigación y se determine la reparación del daño.

“Este resultado es producto de la coordinación que se mantiene en la mesa de trabajo ‘Tala Clandestina’, la cual sesiona semanalmente en la Profepa con la participación de autoridades federales y estatales, para fortalecer las acciones contra los delitos que afectan los recursos forestales”.

Sanciones por tala ilegal

En el Código Penal Federal se establece, en el artículo 418, que las personas que desmonten, destruya la vegetación forestal, corte, arranque, derribe o tale árboles, cambie el uso de suelo en terrenos forestales sin autorización, enfrentará una pena de seis meses a nueve años de prisión.

Foto: Especial

Además de una multa de 100 a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que va de 11 mil 700 pesos a 352 mil pesos.

“La pena de prisión deberá aumentarse hasta en cuatro años más y la multa hasta en cinco mil veces para el caso en el que se afecte un área natural protegida. Se realicen empleando armas de fuego o por cualquier otro medio violento en contra de las personas o para obtener un lucro o beneficio económico, se le impondrá pena de tres a 12 años de prisión y multa de 500 a cinco mil UMA”.

*DRR*