Realizan quema controlada para prevenir incendio forestal en Amanalco

Brigadistas de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) realizaron una quema controlada en ejidos de Amanalco, al sur mexiquense, en conde aseguraron esta es una actividad importante para evitar incendios forestales.

El director de Protección Forestal de Probosque, Miguel Ángel Romero Morales, dijo que si bien atienden toda la entidad, se enfocan en los municipios en donde se ha registrado mayor incidencia de incendios forestales en esta temporada

“Sobre todo nos estamos enfocando en todo el Estado de México, pero particularmente en aquellos municipios en donde tenemos mayor incidencia de incendios, como es Tlalmanalco, Amecameca, Ixtapaluca, Chalco, Acambay, Valle de Bravo y aquí donde estuvimos que es Amanalco", dijo.

Añadió que en esta temporada de estiaje 2026, los integrantes de Probosque tienen programado abarcar un área de 700 kilómetros cuadrados con incendios controlados, para reducir la posibilidad de incendios forestales.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conator), del 1 de enero al 5 de marzo, se registraron en la entidad mexiquense 60 incendios de 186 que se reportaron en todo el país.

Los combatientes aseguraron que su labor sirve para prevenir incendios forestales, una labor muy importante para proteger la vida de infinidad de flora y fauna y de los habitantes de esos lugares.

Aurelio Vidal Caballero, quien lleva nueve años como brigadista y dijo que su labor es importante, pues al hacer quemas controladas, se convierten en héroes porque evitan que el fuego destruya el bosque, hogares de familias, animales, flora y protejen los pulmones de la entidad.

Cuando era niño, un día le preguntó a los brigadistas qué hacían y ellos le respondieron que eran héroes, fue así como decidió convertirse en parte ellos.

"Una vez les pregunté a los veterano y dijeron: ‘Somos héroes’. Pregunté por qué, me respondieron: ‘Porque salvamos muchas vidas, tanto como los animalitos, humanos y árboles. Entonces una vez me dije, yo quiero ser ese héroe, algún día quiero ser ese héroe que quiere aportar algo al planeta".

Su compañero, Refugio Mondragón García, quien lleva cinco años de combate en los bosques, destacó su trabajo, pues con técnicas eliminan los riesgos de que alguna quema agrícola o intencional, se salga de control y se convierta en un incendio forestal grave.

“Yo me siento a gusto, principalmente conmigo, con el trabajo, la verdad yo creo que cuidando todo el bosque es vida para todos", concluyó.

Este tipo de medidas preventivas se implementarán en todo el estado, con prioridad en los municipios en donde se han registrado más incendios forestales.

