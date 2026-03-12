Aseguran predio en Tultepec usado para almacenamiento y venta de huachicol

Personal de Pemex, de la Policía Municipal de Tultepec y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) aseguraron un predio en donde se almacenaba y vendía combustible extraído ilegalmente de los ductos de Pemex.

El aseguramiento fue posible tras realizar un análisis de incidencia delictiva, fue así como la SSEM localizó un predio en el que presuntamente se vendía combustible robado, el cual se ubica en el Paraje Trigo Tenco, se detectó también que era frecuente el ingreso de personas con bidones vacíos, mismas que después salían con los contenedores llenos.

Foto: Especial

“Ante el intercambio de información con integrantes de Pemex y de la Policía Municipal, se efectuó un operativo en las inmediaciones de dicho establecimiento, del cual salieron dos hombres cono bidones, al percatarse de la presencia de las fuerzas del orden abandonaron su carga y huyeron con rumbo desconocido”.

CJNG estaría detrás del robo

Los elementos de las fuerzas del orden inspeccionaron los bidones y verificaron que contenía combustible, al ingresar al inmueble encontraron un tractocamión acoplado con un semirremolque y dos contenedores de metal.

De forma inmediata el lugar fue asegurado y se levantó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal para iniciar con la investigación.

Foto: Especial

“Mediante trabajos de investigación se logró identificar que un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco podría controlar el robo y trasiego de hidrocarburo en municipios como Tultepec, Tultitlán, Melchor Ocampo, entre otros”, precisó la SSEM.

El personal del Grupo de Inteligencia y Logística de Pemex informó a las autoridades policíacas que encabezaron el operativo que los contendores encontrados son similares a los que salen de las aduanas, por lo que podría haber entre 90 mil y 100 mil litros de hidrocarburo crudo.

En el cateo también se aseguraron un tractocamión, un semirremolque tipo pipa, dos contenedores de metal, siete bidones de aproximadamente 20 litros de capacidad que en su interior contenían liquido con olor a hidrocarburo.

Foto: Especial

