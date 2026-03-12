Festejan cumpleaños de 'Don Goyo'; ¿cuántos años cumple?

Habitantes de diversos poblados cercanos a las faldas del Izta-Popo han acudido este 12 de marzo a celebrar el cumpleaños del Volcán Popocatépetl, con el cariñoso apodo que todos conocen, ‘Don Goyo’.

El volcán Popocatépetl no es como cualquier otro, este se ha llenado de muestras de cariño y respeto a lo largo de cientos de años, es además considerado un guardián viviente, al menos así lo describen pobladores de Santiago Xalitzintla.

Debido a que el 12 de marzo es el día de San Gregorio Magno, también aprovechan para hacerle su festejo al volcán, lo hacen con copal, música, pan, veladoras, bebidas y varios rituales más.

Por qué lo llaman Don Goyo

Dice la leyenda que hace muchos años un campesino subía seguido a la montaña para cortar leña o cuidar su ganado. Un día, se encontró con un hombre viejo, vestido de manta, con sombrero y bastón. El señor se veía tranquilo, como si conociera perfectamente la montaña.

El anciano le dijo que no tuviera miedo, que él era el espíritu del volcán, y que cada cierto tiempo bajaba a ver cómo estaba la gente del pueblo. Antes de irse, el campesino le pidió que les avisara a los habitantes cuando el volcán estuviera por “moverse”, para que estuvieran preparados.

Desde entonces, según cuentan, ese hombre, al que empezaron a llamar Don Goyo, se les aparece a algunas personas en sueños o caminando por la montaña para avisar cuando el volcán va a tener actividad.

Así cada 12 de marzo los pobladores suben al "ombligo" es decir la zona más alta para llevar ofrendas y pedirle a Don Goyo protección y fertilidad en sus cultivos.

Expertos calculan la edad del Volcán Popocatépetl

Científicos calculan que el Popocatépetl actual empezó a formarse hace unos 23 mil años, que para la escala geológica es relativamente joven.

¿Cómo saben eso? Los volcanólogos toman pedazos de lava, ceniza y rocas que salieron del volcán en distintas erupciones y las analizan en laboratorio. Muchas de esas rocas tienen minerales con elementos radiactivos, como potasio, que se van desintegrando con el tiempo a un ritmo conocido. Midiendo cuánto se ha transformado ese material, pueden calcular cuándo se enfrió esa lava, es decir, cuando ocurrió la erupción.

También revisan las capas de ceniza y lava que el volcán ha ido dejando alrededor durante miles de años. Cada capa es como una página de la historia del volcán. Algunas capas se pueden fechar y así se arma la cronología.

Los conocedores del tema revenan que Popocatépetl no fue el primer volcán en ese lugar. Antes de él hubo otros volcanes más antiguos que se formaron y luego colapsaron con el paso del tiempo. Los estudios dicen que la actividad volcánica en esa zona empezó hace más de 700 mil años, cuando existían volcanes previos como el Nexpayantla y el Ventorrillo. Después de que esos se destruyeron parcialmente, empezó a crecer el Popocatépetl que conocemos hoy.

