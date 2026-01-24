Clausuran bodega clandestina de pinturas consumida por incendio en Ecatepec

La bodega que se incendió en Ecatepec de Morelos, Estado de México, que fue consumida por incendio que inició la noche del viernes, fue suspendida por autoridades municipales ya que operaba de forma irregular.

El gobierno municipal destacó que, pese a la intensidad de las llamas, debido a la combustión de solventes y pinturas, el saldo blanco, por lo que no hubo personas lesionadas, solo daños materiales en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc.

“Posteriormente, realizamos la inspección del inmueble, el cual no contaba con razón social y operaba de manera clandestina en la elaboración de mangueras de poliducto, por lo que se procedió a la colocación de sellos de suspensión”.

Durante las tres horas de combate al incendio se tuvo ayuda de los cuerpos de bomberos de:

Voluntarios del Batallón 33

Pemex

Coacalco

Tultitlán

Chalco

Valle de Chalco

Gustavo A. Madero

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Ciudad de México

Protección Civil Estatal

Evacuación de vecinos

Para facilitar los trabajos de los servicios de emergencia se evacuó, de forma preventiva a 130 habitantes de la colonia, todos ellos fueron llevados al Deportivo Villas de Guadalupe para su resguardo.

Foto: Especial

También se habilitó un albergue en la Base Xalostoc, en el cual se alojó a las personas suyas viviendas resultaron afectadas por el fuerte incendio, por lo que recibieron atención médica cinco adultos, dos menores de edad y dos felinos de la zona.

“Se estableció un cerco de seguridad perimetral de tres calles a la redonda, con apoyo de policías municipales y estatales, Marina y Guardia Nacional, a fin de salvaguardar a la población, las viviendas evacuadas y a los cuerpos de emergencia”.

Finalmente, Protección Civil de Ecatepec agradeció a todos sus compañeros de otras dependencias por apoyarlos en el combate al incendio: “Con coordinación intermunicipal y un fuerte sentido del deber, seguimos trabajando para garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

*DRR*