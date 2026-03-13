Así de fácil y en segundos roban auto a mujer en calles de Cuautitlán

Una mujer fue víctima de robo de su auto en calles de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México (Edomex); todo ocurrió en pocos segundos, cuando descendió de su vehículo para comprar en una papelería.

El robo del auto ocurrió en la colonia Santa María de Guadalupe Las Torres, en el municipio antes mencionado, en donde una pareja (hombre y mujer) abordaron a la víctima y, a punta de pistola, se llevaron su vehículo.

Video de robo de auto en Cuautitlán

Robo de auto en Cuautitlán. Especial

En redes sociales circula el video en donde se observa cómo fue despojada la mujer de su vehículo, en pocos segundos y sin poder intervenir porque los delincuentes iban armados.

Las imágenes muestran a la mujer entrando y luego saliendo de su auto, que se encuentra estacionado frente a una papelería.

Cuando se encuentra al interior del negocio, llega un auto blanco, de donde baja un hombre y una mujer, quien lleva cubrebocas y aparenta estar arreglándose el cabello, parada en la banqueta.

El hombre mientras tanto, deambula afuera del vehículo víctima y, cuando sale la propietaria de la papelería, la intercepta amagándola con una pistola y empujándola hasta que esta choca con la otra cómplice del robo.

Apuntándole con la pistola, el hombre se acerca a la puerta del piloto del auto y lo abre, mientras que su cómplice sube por el otro lado del copiloto.

Al ver el arma, la mujer víctima del robo se hace para atrás y solo observa cómo se llevan su auto.

Usuarios reportan aumento de robo de vehículos

Usuarios de redes sociales dejaron varios comentarios en el video que muestra cómo fue el robo de su vehículo a una mujer, y reportaron que ese delito va en aumento.

Entre las opiniones se lee:

Se está incrementado el robo de vehículos ahí en Cuautitlán, este es otro video de otro robo, lo malo es que balearon al conductor.

Ahora hasta las mujeres están metidas activamente en el robo de autos.

Esa Sportage blanca ya tiene rato en Izcalli y Cuautitlán intentando y robando otros autos.

Pinches ratas.

Hay que estar siempre a las vivas en la calle.

*mvg*