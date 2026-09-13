Ecatepec transforma su imagen urbana con pavimentación de 13 vialidades

La imagen urbana de Ecatepec avanza con las obras de pavimentación que realiza el gobierno municipal mediante recursos propios y el programa Cimientos de Esperanza, con el objetivo de sustituir vialidades de terracería o deterioradas por calles pavimentadas y mejorar las condiciones de movilidad para las familias.

En menos de 15 días, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, acudió a la inauguración de 13 vialidades en el pueblo de Santa María Tulpetlac y las comunidades Ejidos de Santa María Tulpetlac, conocido como El Charco, y Luis Donaldo Colosio.

En Ejidos de Santa María Tulpetlac fueron inauguradas las calles Nayarit, Michoacán, Guadalajara, Chiapas y Cedro. Durante el acto, Carmen Johana Barbosa, vecina de la calle Michoacán, relató que durante los 13 años que ha vivido en la zona nunca se había realizado una obra de este tipo.

Recordó que durante la temporada de lluvias la vialidad se volvía prácticamente intransitable. “Caminando no podías pasar, en carro tampoco, estaba muy fea esta calle”, señaló, al destacar que los menores tampoco podían salir a jugar debido a las condiciones de la calle.

El pasado 10 de septiembre, Cisneros Coss también inauguró la calle Durango, en Santa María Tulpetlac, donde destacó que las obras se realizan con personal y maquinaria del gobierno municipal y, en algunos casos, con la colaboración de los propios habitantes.

En la colonia Luis Donaldo Colosio, la alcaldesa inauguró el pasado 3 de septiembre las calles Privada Gustavo Baz, Jalapa, Vicente Guerrero, Miguel Bernal, Luis Moya, Periodismo Civil y Luis Domínguez.

Ante habitantes de la zona, afirmó que su administración trabaja para terminar con el rezago en infraestructura y avanzar posteriormente en proyectos dirigidos principalmente a niñas, niños y jóvenes, como espacios culturales y deportivos.

“Se los prometo, vamos a terminar con el rezago y estaremos ya en los temas que a los niños les interesa y que más nos preocupa: que tengan cultura, que tengan un centro deportivo”, afirmó.

La presidenta municipal sostuvo que los avances son resultado del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía, y aseguró que la transformación ya es visible en distintas zonas de Ecatepec.

“Tenemos prisa por cumplirle a la gente”, expresó al señalar que las obras continuarán en diferentes comunidades del municipio.

Como parte de los proyectos previstos, el gobierno municipal contempla concluir el próximo año la rehabilitación y repavimentación de la avenida Recursos Hidráulicos, además de realizar acciones de iluminación, mejoramiento de camellones y plantación de árboles y flores.

Con estas intervenciones, el gobierno de Ecatepec busca mejorar la infraestructura vial, elevar la calidad de vida de sus habitantes y avanzar en la transformación de la imagen urbana de las distintas comunidades del municipio.