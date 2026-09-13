Se desploma venta de pirotecnia en el Edomex

Ante el accidente que cobró la vida de 11 personas por una explosión por almacenamiento de pirotecnia en el Temascalcingo, en varios municipios del Estado de México (Edomex) se ha prohibido la venta y quemas de juegos pirotécnicos, lo que ha generado el desplome de hasta un 50 por ciento su comercialización.

Aunque son alrededor de 65 municipios donde se produce y comercializa juegos pirotécnicos, la mayor afectación se registra en Zumpango y Tultepec.

Sergio Luna, alcalde de Tultepec, explicó que luego del accidente ocurrido el pasado 5 de septiembre en Temascalcingo se ha satanizado la pirotecnia, pero aclaró que son de dos tipos: la de uso profesional que son castillos, cohetones, toritos, juegos piromusicales que se utilizan en festividades patronales o patrias y deben ser llevadas por personas profesionales y fue la que se quemó en Temascalcingo.

La otra es la juguetería que es la que se vende a la población en general, pero ante el accidente, las personas han dejado de acudir a comprar lo que hecho que se desplomen las ventas en estos días que eran de alta demanda.

Un 100 por ciento, si están muy baja la venta, la verdad no tenemos nada de gente en el tianguis de cuentas, ahora si que estamos parados y es la primera vez que pasa, no sé si nos afectó la quema de pirotecnia de castillería, pero nosotros somos diferentes, nosotros somos juguetería”, apuntó Norma Rojas, vendedora de pirotecnia de San Pablito.

Hay temor, principalmente porque en algunos municipios se ha informado que no se permitirá la venta ni uso de pirotecnia, lo que ha provocado que no haya ventas.

“Hay una afectación económica grade, desde luego por el siniestro porque a raíz de ahí se han estado anunciado noticias de que en tal municipio se suspende en tal municipio se suspende, estamos invitando a las autoridades locales a toda la gente la actividad pirotécnica pero con las seguridades necesarias, no es posible, no podemos comparar en lo que sucedió en Temascalcingo en donde había una gran concentración de pirotecnia con lo que está comprando la gente una bolsita para pasar las fiestas patrias”, añadió el edil.

Ello ha provocado que tan sólo en Tultepec más de cinco mil familias, entre productores, vendedores y sus trabajadores presenten graves pérdidas, aunque aseguren que es diferente el material que provocó el incidente en Temascalcingo.

“Se ha bajado bastante las ventas, pero es que son dos ramos diferentes lo que pasó allá fue pirotecnia de castillería cohetones y todo eso, aquí es pura juguetería, nada más que las autoridades agarran parejo; casi no hay gente, muchos vienen para su consumo para para si para comprar poquito no como otras veces que venían para la reventa, casi no hay”, agregó Luis Rey, comerciante de pirotecnia.

Situación que se agrava ante operativos en donde les quitan la mercancía a los compradores.

“Y luego más que nuestras autoridades de los municipios les empiezan a quitar su producto como que la ley del artículo 60 de armas de fuego y explosivos dice que todos pueden consumir 10 kilos de pólvora, aunque no tengan permiso, pero ya sabe que cada municipio es autónomo y hacen lo que quieren, vienen a comprar aquí y les quitan su cajita les quitan su bolsita”, señaló.

Por lo que ante el desplome de las ventas, en esta temporada que se considera de las más altas, hacen un llamado a la población a no olvidar la tradición de quemar juguetería de pirotecnia, pero bajo supervisión.