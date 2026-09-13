Delfina Gómez presentará avances del Plan Oriente en su Tercer Informe

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentará en su Tercer Informe de Gobierno los avances del Plan Oriente, estrategia desarrollada en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender los principales rezagos sociales y de infraestructura en esta región de la entidad.

El proyecto concentra una inversión superior a 75 mil millones de pesos y beneficia a alrededor de 10 millones de habitantes de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Desde su puesta en marcha, en octubre de 2024, el Plan Oriente contempla más de 100 acciones relacionadas con agua y drenaje, entre ellas la construcción del Colector de Chalco, el Túnel Churubusco-Xochiaca y el vaso regulador El Salado, además de trabajos de desazolve de ríos y rehabilitación de pozos y cárcamos para reducir riesgos de inundaciones y mejorar el abasto de agua.

En materia de movilidad, durante 2025 se destinaron 600 millones de pesos para pavimentar 200 kilómetros en 250 vialidades, así como para la construcción de Senderos Seguros. Para este año se contempla una inversión adicional de 900 millones de pesos, con la meta de ampliar la cobertura en otros 295 kilómetros.

La estrategia también incluye la construcción de 20 puentes vehiculares para mejorar la conectividad regional. Entre los proyectos destacan el puente Peñón-Texcoco, la conexión con la avenida 602 y los puentes Alameda Oriente 1 y 2, infraestructura por la que diariamente circulan más de 57 mil vehículos.

En educación, el Plan Oriente contempla la construcción de una universidad en cada uno de los municipios que forman parte de la estrategia. Actualmente ya operan Universidades Rosario Castellanos en Chalco, Chimalhuacán y Naucalpan, mientras que en Texcoco funciona una Universidad para el Bienestar Benito Juárez García.

A estas acciones se suman la construcción de bachilleratos tecnológicos y la reconversión de planteles educativos para ampliar la oferta académica en la región.

En materia de salud, el proyecto contempla la construcción y recuperación de cuatro hospitales y seis Unidades de Medicina Familiar, además de la creación de 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil.

Para atender el rezago habitacional, se prevé la regularización de 32 mil escrituras y la entrega de cerca de 100 mil apoyos para el mejoramiento de viviendas, con un monto de 40 mil pesos por apoyo.

Delfina Gómez rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre en el Teatro Morelos de Toluca, donde dará a conocer el balance de sus primeros tres años al frente del Estado de México y los avances de las principales estrategias implementadas durante su administración.