Rescatan a más de 900 animales maltratados en predio de Ecatepec

Derivado de una denuncia, autoridades rescataron 912 animales de diversas especies que se encontraban en condiciones de abandono y posible maltrato animal en un predio de Ecatepec, Estado de México.

El decomiso lo realizaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Ayuntamiento de Ecatepec, quienes encontraron a los animales al interior de un predio ubicado en esta demarcación en aparente hacinamiento y abandono.

Ubicaron el lugar derivado de una denuncia por posible maltrato animal, por lo que solicitó y obtuvo de una autoridad judicial la orden de técnica de investigación de cateo con el fin de rescatar a los ejemplares.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado de manera coordinada por elementos de la Defensa Nacional, Fiscalía mexiquense, así como personal de la Dirección General de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Ecatepec en un inmueble ubicado en la colonia Las Américas II.

En el inmueble también fueron localizados diversos animales sin vida Foto: Especial

Había patos, serpientes y hasta un lagarto

Durante esta técnica de investigación de cateo, se localizaron 912 animales entre los que se encontraban diferentes especies de aves de corral, borregos, cabras, chivos, patos, gallinas de guinea, codornices, palomas, caracoles, tortugas, un cuyo, así como varios ejemplares de reptiles como serpientes y un lagarto, así como una tarántula y un perro.

En estas acciones operativas se constató que los animales vivían en total abandono, por lo que este lugar significaba un riesgo sanitario para la población y los propios animales por lo que, los 912 animales fueron trasladados a la Universidad Autónoma de Chapingo, para su revisión médica y resguardo.

En el inmueble también fueron localizados diversos animales sin vida, por lo que al término de la técnica de investigación de cateo fue asegurado en tanto continúan las investigaciones.

JCS