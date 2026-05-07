Despliegan operativo Transporte Seguro en Jardines de Morelos

Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, con respaldo de la Secretaría de Marina (Semar), llevaron a cabo el operativo Transporte Seguro en el fraccionamiento Jardines de Morelos Sección Islas, con la intención de inhibir hechos delictivos y situaciones violentas a los pasajeros del transporte público.

Efectivos policiales del Sector 16 y los agrupamientos de Transito, Prevención del Delito, Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales y Unidad Canina, con respaldo de Marina, implementaron un filtro de revisión en avenida Jardines de Morelos.

Estamos acompañando a los usuarios que se trasladan todos los días a sus áreas de trabajo, a sus zonas escolares y compartiendo información para las mujeres para que puedan viajar en un transporte seguro y haciendo revisiones para inhibir cualquier conducta delictiva”, afirmó Edmundo Esquivel Fuentes, director operativo de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.

El jefe policiaco precisó que diariamente se realizan operativos simultáneos en los 27 sectores, vialidades principales y zonas de mayor incidencia, de acuerdo con el semáforo delictivo, lo que ha permitido mantener a la baja el robo a transporte público y prevenir agresiones a mujeres.

Los uniformados realizaron filtros de revisión aleatoria a camionetas y autobuses del transporte púbico para solicitar a los hombres descender de la unidad y efectuar una inspección con apoyo de binomios caninos, mientras se informa a las mujeres sobre la aplicación de Red Violeta y números de emergencia.

Durante las revisiones, pasajeros respaldaron la intervención policial, pues aseguran que ello les brinda viajar con mayor tranquilidad a sus diferentes destinos.

Está bien porque uno nunca sabe lo que puede salir en los trayectos, es una buena iniciativa”, señaló Fernanda, vecina de Jardines de Morelos.

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