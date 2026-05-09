Clausuran fundidora que operaba sin licencia en Acolman

Elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron una fundidora en el municipio de Acolman, Estado de México, ya que operaba sin los permisos necesarios, además de emitir contaminantes sin ningún tipo de filtro.

Tras recibir una denuncia ciudadana, en la que se advirtió que el establecimiento emitía gases, polvos, ruido y olores desagradables, los inspectores ambientales acudieron al sitio para verificar la situación.

Durante la diligencia, llevada a cabo el pasado 28 de abril, se corroboró que la empresa opera sin contar con la licencia ambiental correspondiente, sin equipos para el control de emisiones y sin estudios que evalúen la contaminación generada”.

Así que, por operar sin licencia y sin las demás regulaciones establecidas, se procedió con la clausura total temporal del establecimiento “Roberto Carlos Muñoz Sánchez”, como medida de seguridad.

Se colocaron sellos de clausura en dos hornos de crisol, con capacidad de 250 kilogramos cada uno, Foto: Especial

Por lo que se colocaron sellos de clausura en dos hornos de crisol, con capacidad de 250 kilogramos cada uno, así como en un horno metalúrgico, utilizados para la fundición de chatarra de aluminio.

Asimismo, se aseguró el área mediante cinta de seguridad, con el fin de detener las actividades hasta que el establecimiento cumpla con las medidas correctivas establecidas en la normatividad ambiental aplicable”.

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