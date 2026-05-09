Mujeres, primer línea de combate de incendios forestales en Edomex

Más de un millón de hectáreas de superficie forestal resguarda el territorio mexiquense, por lo que cada año el gobierno del Estado de México realiza acciones de prevención contra incendios en los bosques, como líneas negras, quemas controladas y brechas corta fuego.

En estas actividades, es muy importante la participación de brigadistas capacitados, donde destaca la presencia de mujeres protectoras del bosque.

Una de ellas es Josefina Nieto Hernández, combatiente del fuego del ejido Corral de Piedra, capacitada por la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), quien asegura estar muy orgullosa de ayudar a conservar nuestros recursos naturales.

Las que nos atrevemos a meternos en este tipo de peligros, pienso que somos unas guerreras, porque no cualquiera se anima a entrar en esto”, afirmó.

El amor al bosque alienta a las mujeres brigadistas a transformar el miedo en conocimiento sobre el comportamiento del fuego, con la preparación como combatiente forestal, a través del Sistema de Comando de Incidentes para actuar con seguridad.

Además del uso de equipo de protección, como casco, guantes, bandana, para cubrir rostro y cuello, camisola y pantalones especiales para no quemarse.

Son mujeres que no se detienen ante nada, además de que es el mejor ejemplo que pueden dar a sus hijos, tal es el caso de Francisca Hernández Hernández.

A mis hijos les encanta que yo esté aquí, se sienten orgullosos y sobre todo porque no demuestro miedo. El mensaje es que el futuro más seguro que tenemos es un bosque productivo y bien cuidado, porque de eso depende nuestro mañana”, señaló.

Francisca, agregó que ellas son ejemplo de fuerza, por ello hizo un llamado a más mujeres a proteger los bosques del fuego.

Invitó a más mujeres a que se unan, a que no tengan miedo, que nosotras también somos fuertes, que sí podemos y más que nada la gobernadora Delfina Gómez, que también es mujer, va a apoyarnos con más capacitación, para salir seguras siempre”, indicó.

El Gobierno del Estado de México destacó que reconoce el trabajo en equipo de los mexiquenses que auxilian en la prevención y control de incendios, por lo que pidió a la ciudadanía respetar las zonas forestales y en caso de detectar humo o fuego, mantener la distancia y llamar al Teléfono Rojo de Probosque: 800 590 1700 o al número nacional de emergencias 9-1-1.

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