Profepa clausura obras irregulares en áreas protegidas del Edomex

Tras atender varias denuncias ciudadanas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras que se realizaron sin autorización en tres Áreas Naturales Protegidas en distintos municipios del Estado de México, para una de ellas se usó maquinaria pesada.

Se detalló que las actividades, que se realizaron en los municipios de Toluca, Texcalyacac y Temascaltepec fueron la extracción ilegal de materiales pétreos, construcción de un paso rústico que modificó el cauce natural del agua y apertura de una zanja con maquinaria.

Una de las inspecciones se realizó el 30 de abril dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, en la localidad de Santiago Tlacotepec, en donde se constató la extracción ilegal de materiales.

Foto: Profepa

Durante el recorrido, efectuado en compañía de representantes de los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, se detectaron actividades de extracción de materiales pétreos sin autorización en una superficie aproximada de mil metros cuadrados”.

Por las irregularidades que se detectaron, se determinó implementar la clausura total temporal del banco de extracción, también se aseguró un generador de electricidad, el cual quedó bajo resguardo de los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec.

Puente para el ganado

Otra de las inspecciones se realizó el 28 de abril en el Área de Protección de Flora y Fauna Ciénegas del Lerma, en el municipio de Texcalyacac, ya que los habitantes denunciaron que se construyó un puente con piedra y grava para permitir el paso de las vacas.

Foto: Profepa

Los inspectores de la Profepa atestiguaron que las obras redujeron el cauce natural del agua de los canales en una superficie de 27 metros cuadrados, tampoco se contaba con autorización de impacto ambiental para realizar actividades dentro de un Área Natural Protegida.

La Profepa impuso la clausura total temporal de las obras y actividades, mediante la colocación de sellos dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente”.

Uso de maquinaria pesada

La tercera intervención se llevó a cabo el 27 de abril en la localidad de San Mateo Almomoloa, municipio de Temascaltepec, para atender una denuncia por la apertura de una zanja dentro de un Área Natural Protegida.

En dicha zona se encontró una zanja de mil 730 metros, cuatro metros de ancho y cinco metros de profundidad, que se realizó con maquinaria pesada, dicha zanja se excavó para la instalación de una red de agua para abastecer a la comunidad; sin embargo, esto ocasionó una afectación total de casi siete mil metros cuadrados.

Foto: Profepa

Al no exhibirse la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente, la Profepa impuso la clausura total temporal de las obras y actividades. La Profepa dará seguimiento a los procedimientos administrativos que se instauren en cada caso y realizará las diligencias necesarias para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas”.

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