Rescatan a 34 internos en anexo "La Tribu de Judá" en Chimalhuacán

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Chimalhuacán rescataron a 34 personas, quienes estaban internadas en un centro contra las adicciones; sin embargo, sus familias denunciaron que eran maltratados y les exigían dinero para dejarlos ir.

El rescate se concretó luego de realizar un cateo en el inmueble, denominado “La Tribu de Judá”, en donde había hombres y mujeres internados, todos ellos fueron reintegrados a sus familias.

Derivado de la investigación iniciada por una denuncia por privación ilegal de la libertad, la Fiscalía General de Justicia solicitó y obtuvo de un juez la orden de técnica de investigación de cateo para un inmueble ubicado en el municipio de Chimalhuacán, mismo que era utilizado como centro de tratamiento contra las adicciones, con razón social ‘La Tribu de Judá’”.

En el lugar, las autoridades encontraron a 30 hombres y cuatro mujeres, todos presentaban diversas lesiones y en algunos casos infecciones en la piel.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía mexiquense, los internos eran golpeados y sometidos a diversos castigos, como permanecer de pie todo el día o consumir alimentos en mal estado.

Algunas familias denunciaron que los dueños del centro de rehabilitación les pidieron 15 mil pesos para dejar en libertad a su familiar.