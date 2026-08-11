Capturan a extorsionadores de comerciante en Chimalhuacán

Dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, ya que fueron acusados por una comerciante de haberle exigido dinero para no lastimarla.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que, en conjunto con la Policía Municipal de Chimalhuacán, además de la detención de ambos sujetos se aseguró una cantidad de dinero y dos celulares.

La intervención sucedió cuando policías de las dependencias estatal y local realizaban despliegues estratégicos, en el marco del Mando Unificado Zona Oriente, cuando al circular en calles de la colonia Barrio Alfareros observaron a una mujer que con señas solicitaba ayuda”.

Los agentes se acercaron a la comerciante, quien les dijo que pocos minutos antes dos hombres la amenazaron y le exigieron una cantidad de dinero en efectivo, mismos que se alejaron del lugar en un mototaxi y aún estaban cerca.

Los agentes les dieron alcance y ordenaron que detuvieran la marcha, para proceder con una revisión para descartar que hubieran cometido algún delito.

Tras la inspección, las fuerzas de seguridad encontraron entre sus pertenencias dos mil 700 pesos en efectivo en billetes de diferentes denominaciones y dos teléfonos celulares”.

La víctima los identificó plenamente, por lo que ambos fueron detenidos, uno de ellos se identificó como José “N” de 32 años; las dos personas y el dinero recuperado fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación.