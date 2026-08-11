Funcionarios de Edomex extorsionaban a dueños de verificentros; ya los detuvieron

Dos funcionarios del Gobierno del Estado de México fueron detenidos por su presunta participación en una red de extorsión que, según las investigaciones, tenía entre sus víctimas a propietarios de Verificentros y estaciones de servicio de combustible.

Uno de los detenidos es Raúl N, director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, quien fue localizado y capturado en Acapulco, Guerrero.

El otro es Carlos Eduardo N, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia, detenido en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detrás de estos funcionarios operaría un grupo que presionaba a dueños de Verificentros para que entregaran cuotas ilegales a cambio de dejarlos trabajar y permitir que sus establecimientos siguieran funcionando.

Son acusado porque aprovechaban sus cargos y el control que tenían sobre este tipo de negocios para exigir dinero. Quienes no accedían a los pagos podían enfrentar problemas para continuar con sus operaciones.

Las autoridades investigan ahora hasta dónde llegaba esta red de criminales, quiénes más estarían involucrados y cuántos propietarios de Verificentros y gasolineras pudieron haber sido víctimas de estas extorsiones.