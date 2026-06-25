Sujeto se niega a internarse en anexo; toma como rehén a su familia

Para evitar que lo ingresen a un centro de rehabilitación, Miguel de 38 años de edad y quien presuntamente se encuentra armado, tomó como rehenes a seis integrantes de su familia y amaga con quitarse la vida si entran por él.

Los hechos se registraron en el fraccionamiento Los Heroes Tecámac Sexta Sección, Estado de México, en donde la familia de Miguel solicitó el apoyo del Centro la Casa de Jesús para internarlo, debido a su adicción a las drogas.

Sin embargo, según explicó Mario, representante de Centro la Casa de Jesús, al llegar Miguel había consumido drogas y en seguida se atrincheró con su familia al interior.

“Ahorita está bajo el influjo de la droga, consumió cocaína en base cristal, está alucinando, está saliendo, tiene una metralleta en su domicilio y una pistola nueve milímetros, no deja que lo ayudemos”.

Mencionó que han tratado de dialogar con él, pero advierte que se matara si entran por él.

A la zona acudieron elementos de diferentes corporaciones, quienes han tenido que replegarse, pues Miguel ha exigido no ver policías en los alrededores.

Al interior de la vivienda, se encuentran los dos hijos de Miguel, un menor más, su esposa y sus suegros.

Solo han podido aproximarse al domicilio los representantes de las Centros de Rehabilitación, pero se niega a salir, por lo que solo esperan que pase los influjos de la droga para que permita que salgan las personas que mantiene como rehenes.