Vecinos y policías detienen a presunto agente tras intento de llevarse a un menor

Armado y tras forcejear con un niño de 9 años para subirlo por la fuerza a una camioneta, un presunto elemento adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue detenido por vecinos de la Unidad Habitacional San Buenaventura y policías municipales de Ixtapaluca.

El sujeto, que momentos antes tomaba fotografías de una vivienda de la unidad, fue cuestionado por los vecinos y respondió de manera agresiva, mostrando su arma de fuego y jaloneando al menor de edad para subirlo a su vehículo. Sin embargo, no logró completar sus intenciones debido a que fue rodeado por una multitud que le cerró el paso.

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Los vecinos llamaron a Seguridad Pública Municipal, que desplegó un operativo con personal táctico y logró la detención de Roberto “N”. Tras la revisión, se le encontró entre sus pertenencias un arma corta de fuego, hierba verde con características propias de la mariguana y dosis de cristales con las propiedades de la droga conocida como cristal.

El sujeto mostró una credencial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y pedía no ser detenido, ya que señalaba que trabajaba como agente investigador; sin embargo, el vehículo en el que fue detenido no pertenecía a la dependencia.

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Por la presión vecinal, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, que determinarán su situación jurídica. Sin embargo, los vecinos anuncian manifestaciones en las próximas horas para evitar que este sujeto sea puesto en libertad.