Rescatan a conductor prensado tras carambola en el CEM

El conductor de un auto particular, que quedó prensado dentro de su vehículo tras una carambola, en la que estuvieron involucradas tres unidades en el Circuito Exterior Mexiquense, en la colonia Ejidos de San Cristóbal, en el municipio de Ecatepec, fue rescatado por los servicios de emergencia y llevarlo a un hospital.

Los hechos se registraron en el kilómetro 32 de la vialidad de cuota, en donde hubo un primer choque, el cual minutos después provocó la carambola entre un camión de reparto, un auto particular y camión de pasajeros de la ruta Zumpango-Metro La Raza.

Julio César “N” fue extraído de entre los fierros de su vehículo que fue pérdida total, después fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, para su atención.

Julio César “N” fue extraído de entre los fierros de su vehículo que fue pérdida total Foto: Especial

El auto particular quedó prensado entre el camión y el tráiler, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos y elementos de Rescate Urbano de Ecatepec con equipo especializado, quienes, con la herramienta hidráulica denominada “quijadas de la vida”, realizaron cortes a los fierros retorcidos del vehículo para extraer al conductor.

Con apoyo de paramédicos de Cruz Roja y de Ecatepec, el conductor fue estabilizado en el interior de la unidad al suministrarle suero, mientras se realizaban las labores para ser extraído de su vehículo y luego ser trasladado al hospital.

En el lugar también fueron atendidos pasajeros que viajaban en el autobús, pero no requirieron traslado hospitalario.