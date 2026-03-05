Registro al programa ‘Alimentación para el Bienestar’ en Edomex; hasta el 18 de marzo

El Gobierno del Estado de México (Edomex), encabezado por Delfina Gómez, abrió el registro del programa Alimentación para el Bienestar, dirigido a mujeres de 50 a 64 años. El trámite permitirá a las beneficiarias mantenerse dentro del padrón y continuar recibiendo el apoyo, y estará disponible hasta el 18 de marzo.

El programa contempla la entrega de canastas alimentarias y otros apoyos orientados a mejorar la calidad de vida de las beneficiarias, especialmente de quienes enfrentan pobreza, pobreza extrema o carencias en el acceso a una alimentación nutritiva.

De acuerdo con autoridades estatales, el registro puede realizarse en línea a través del portal oficial del programa, donde también se pueden consultar los requisitos y el proceso de inscripción.

Las interesadas pueden ingresar al sitio: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx:3100/#/inicio para completar el trámite.

Mujeres con Bienestar Edomex

En paralelo, desde el 2 de marzo comenzó el depósito del programa “Mujeres con Bienestar” para beneficiarias cuyos apellidos inician con las letras “A”, “B” y “C”.

Este programa otorga transferencias bimestrales de 2 mil 500 pesos a mujeres de 18 a 59 años que viven en condición de pobreza y no cuentan con seguridad social, además de otros servicios de apoyo.

Ambos programas forman parte de la estrategia social del gobierno estatal dirigida a mujeres en situación vulnerable, con apoyos económicos y alimentarios para mejorar su ingreso y condiciones de vida.

