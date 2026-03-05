Realizarán pruebas gratis de VPH en Nezahualcóyotl, Edomex

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex), se realizará la Feria de Servicios de Salud y Atención para las Mujeres, en donde habrá pruebas para detectar el papiloma humano.

El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, explicó que el próximo 8 de marzo, en la explanada del Palacio Municipal, se brindarán diversos servicios gratuitos enfocados en la prevención, el bienestar y el acceso a la salud.

Pruebas de VPH en Nezahualcóyotl

Como parte de esta jornada, Nezahualcóyotl será el primer municipio en colaborar con especialistas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para realizar pruebas gratuitas de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH).

Estas pruebas se realizarán mediante una nueva tecnología PCR compatible con autotoma, desarrollada por científicos de la UNAM, la cual permite detectar oportunamente 24 tipos de VPH, entre ellos los tipos 16 y 18, responsables de cerca del 80 por ciento de los casos de cáncer cervicouterino.

Además, los resultados estarán disponibles de manera rápida y en línea, lo que permitirá fortalecer la prevención y la detección temprana de enfermedades que pueden poner en riesgo la salud de las mujeres.

Jornada de salud

Jornada de salud para mujeres en Neza. Especial

La jornada iniciará a partir de las 8:00 de la mañana y contará con distintos servicios médicos y de orientación, entre ellos detección de cáncer cervicouterino, vacunación, medicina general, orientación nutricional, planificación familiar, consulta dental y asesoría en lactancia materna. También se realizarán pruebas de VIH, detección de infecciones de transmisión sexual, glucosa y lípidos, con apoyo del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Asimismo, el Sistema DIF Nezahualcóyotl brindará asesoría jurídica, consulta médica, valoración de optometría, aplicación de vacunas y pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C. Además, ofrecerá servicios de bienestar como masajes, corte de cabello, aplicación de gelish y pigmentación de ceja, así como espacios de acompañamiento emocional como el Stand de las Emociones y proyectos comunitarios como HortaDIF.

Talleres y otras actividades

Por su parte, la Dirección de las Mujeres realizará talleres y dinámicas participativas como la elaboración de gel exfoliante para manos, decoración de cupcakes y maquillaje, así como actividades de sensibilización como el tendedero de las emociones.

En esta feria también participarán Centro Unidas, CEDEMAS, Centro Libre y el módulo de Diversidad Sexual, que ofrecerán orientación e información sobre prevención del embarazo adolescente y otros temas relacionados con la salud y el bienestar de las mujeres.

Finalmente, el Instituto Municipal de la Juventud impulsará espacios de reflexión y participación juvenil, como el micrófono abierto “Lo que nunca me dijeron”, además de dinámicas con violentómetros para identificar y prevenir distintos tipos de violencia bajo el mensaje “Si duele, no es normal”.

*mvg*