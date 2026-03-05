‘Fofo’ Márquez se siente muy ‘panqué’ y hasta con Xbox, me lo topé en Barrientos: exreo

El nombre de Rodolfo “Fofo” Márquez volvió a copar las redes sociales luego de que un exinterno del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como penal de Barrientos, asegurara haberlo visto dentro del reclusorio y revelara presuntos detalles sobre su estancia.

El testimonio comenzó a circular en TikTok, donde el hombre —quien afirmó haber obtenido recientemente libertad condicional— narró cómo fue la llegada del creador de contenido al penal y las condiciones en las que, según él, se encontraba.

En el video viral, el exinterno aseguró que el influencer aparentemente contaba con algunos privilegios poco comunes entre los reclusos, como el uso de una consola de videojuegos y la posibilidad de tener contacto con redes sociales dentro del centro penitenciario.

De acuerdo con su relato, el caso mediático de Fofo Márquez provocó que las autoridades penitenciarias implementaran medidas especiales de resguardo, lo que derivó en su aislamiento del resto de la población del penal.

Según explicó, en una ocasión logró verlo brevemente cuando el influencer caminaba dentro del área conocida entre internos como “las marraneras”.

La verdad sí lo topé, estaba en las marraneras. La primera vez que lo vi iba caminando sobre el kilómetro y el morro salió con su control de Xbox y con la cháchara. Nos quedamos de que qué pedo, quién era o por qué tan panque… ya después me dijeron que era el Fofo Márquez”, relató el exreo en el video.

Posteriormente, aseguró que las autoridades decidieron trasladarlo a otra zona del penal para mantenerlo bajo resguardo.

Lo subieron a vivir a las íntimas en resguardo sin que nadie lo viera, sin que nadie le hablara”, agregó.

El hombre también aclaró que nunca convivió directamente con el influencer, aunque aseguró que su presencia dentro del penal no pasó desapercibida entre otros internos.

fofo marquez

La condena contra “Fofo” Márquez

Actualmente, Rodolfo “Fofo” Márquez cumple una sentencia de 17 años y seis meses de prisión, dictada en enero de 2025 por un juez del Estado de México.

El influencer fue declarado culpable de agredir físicamente a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan, en febrero de 2024. El caso generó indignación pública después de que circularan videos donde se observa la agresión.

En mayo de 2025, el Segundo Tribunal de Alzada del Estado de México confirmó la sentencia, luego de que la defensa buscara reclasificar el delito como lesiones agravadas, recurso que finalmente fue rechazado.

Además de la pena de prisión, el fallo judicial establece el pago de una multa económica y la reparación del daño a la víctima.

Tratamiento psicológico con perspectiva de género

La sentencia también incluye la obligación de que el influencer reciba tratamiento psicológico especializado con perspectiva de género, una medida que busca atender las conductas que derivaron en el delito.

Las autoridades judiciales mantuvieron la acusación de feminicidio en grado de tentativa, por lo que Fofo Márquez permanecerá recluido en el penal de Barrientos, mientras su caso continúa generando debate y reacciones en redes sociales.

Desde su detención y posterior sentencia, el caso de “Fofo” Márquez se ha mantenido como uno de los más comentados en plataformas digitales en México. Cada nuevo testimonio o filtración sobre su estancia en prisión suele generar miles de reacciones, comentarios y discusiones entre usuarios.

El reciente video del exinterno es un ejemplo de cómo el tema continúa captando la atención pública, aunque hasta ahora las autoridades penitenciarias no han confirmado oficialmente los supuestos privilegios mencionados en el testimonio.

asc