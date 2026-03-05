Gaseras en Ixtapaluca son 'una bomba de tiempo'; vecinos exigen su cierre

Habitantes del Estado de México mantienen una protesta frente al palacio municipal de Ixtapaluca para exigir el cierre de lo que llamaron “gaseras clandestinas”, que proliferan en esta zona oriente del territorio mexiquense.

Protesta por gaseras clandestinas

Los inconformes denunciaron que las estaciones de servicio, son una bomba de tiempo, ya que trabajan con total impunidad debido a actos de corrupción.

Representan un grave riesgo

Aseguraron que empresas como Regio Gas y Gas Zippo, que se instalaron frente a escuelas, mercados y zonas habitacionales siguen operando a pesar de representan un grave riesgo para la ciudadanía.

Protesta por gaseras clandestinas

Las protestas también se trasladaron a la carretera federal México - Puebla, principalmente por habitantes de la colonia Hornos de Santa Bárbara, donde hace unos meses abrió una gasera que, según consta en un oficio enviado a las autoridades estatales, constantemente cambia de razón social.

Ubicaciones de las ‘gaseras clandestinas’

Protesta por gaseras clandestinas

Los manifestantes señalaron que apenas el pasado 25 de febrero, solicitaron directamente a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, así como al Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX), atender esta alarmante situación, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.

En el documento entregado a las autoridades, revelaron que estas “gaseras clandestinas”, se ubican en la carretera federal México Puebla en los kilómetros 27.5 y 29, en las colonias Santa Cruz Tlapacoya y Santa Bárbara, municipio de Ixtapaluca.

¿Quién aplica normas a las gaseras?

Protesta por gaseras clandestinas

En el ámbito federal, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), es la encargada de aplicar normas estrictas a las gaseras para prevenir riesgos, a través del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 008, que exige tanques con vida útil vigente (máximo 10 años) y programas de protección civil.

Además, la ASEA debe realizar inspecciones constantes para combatir la proliferación de "gaseras clandestinas", que representan un riesgo por la falta de capacitación y equipos obsoletos.

*bb