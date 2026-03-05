Disminuyen delitos de alto impacto en La Paz, Edomex

Una disminución de 12.72 por ciento en los delitos de alto impacto se registró en lo que va del año, ante el trabajo coordinado entre las Policías Municipal y Estatal, Guardia Nacional, Marina, SEDENA y Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La Dirección de Seguridad Pública de Los Reyes la Paz mencionó que en un estudio comparativo entre los meses de febrero de 2025 y de 2026 realizado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal y Movilidad de La Paz, arrojó una disminución del 12.72

Trabajo coordinado entre las Policías Municipal y Estatal, GN, Marina, Sedena y FGJEM Especial

Hubo una baja del 12%

En el comparativo, se estableció que durante el mes de febrero del 2025 se registraron 140 delitos de alto impacto, mientras que en el mismo mes de 2026 se denunciaron 110, es decir, hubo una baja del 12.72%. También destaca que, de acuerdo a las Carpetas de Investigación por Delitos de Género, entre el mes de febrero 2025 y de 2026, se registró una disminución en el delito de género del 11.5 por ciento, es decir, las lesiones dolosas, abuso sexual y violación son delitos que fueron a la baja, mientras que la violencia familiar y hostigamiento sexual fueron al alza, seguido del homicidio doloso.

De acuerdo al estudio los delitos de género fueron focalizados en las colonias Valle de los Reyes, Lomas de San Sebastián, Ancón de los Reyes, Ejidal El Pino, Emiliano Zapata, Magdalena Atlicpac, San Isidro, Lomas de San Isidro, 20 de Mayo y San Sebastián Chimalpa, siendo los lunes y sábados los días en que más se comenten estos delitos.

Mando Único Unificado de Oriente Edomex

Mando Único

Resaltó que estas disminuciones son gracias a los operativos Transporte seguro, Pie-tierra, Proximidad social, Carnaval 2026 y Prevención al robo de vehículo entre otros, implementados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Mando Único Unificado Oriente del Estado de México.

Los operativos que han recibido un impulso son los de proximidad y prevención del delito, como los de Pie-tierra y Mochila Segura, y se llevan a cabo reuniones vecinales, juntas por calles y manzanas y jornadas multidisciplinarias, en las que se entrega material informativo y se difunden los números de emergencia, las redes sociales oficiales y resultados en la comunidad.

Aunado a los trabajos coordinados con las diferentes instancias del gobierno federal y estatal, los operativos intermunicipales con la alcaldía de Iztapalapa y los municipios de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chicoloapan y Valle de Chalco, el gobierno municipal implementó jornadas de limpieza, logrando la recuperación de espacios públicos y rescatando las áreas verdes; así como se realizan trabajos de alumbrado público, bacheo, repavimentación y poda de árboles, entre otras acciones.

