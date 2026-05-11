Presentan esquema de apoyo económico para hogares del Edomex

El diputado local y dirigente del PAN en el Estado de México (Edomex), Anuar Azar, presentó en Atizapán de Zaragoza el programa “Carnet de Apoyo al Gasto Familiar”, una iniciativa que busca ayudar a las familias a ahorrar en productos y servicios, al mismo tiempo que fortalece el consumo local y la economía del municipio.

Durante la presentación, Azar destacó que actualmente miles de familias enfrentan dificultades económicas derivadas del aumento en gastos básicos como alimentación, transporte, medicinas y servicios, por lo que aseguró que “la política sí debe servir para ayudar a resolver problemas reales”.

El programa contempla una red de beneficios en coordinación con negocios, comercios y empresas de Atizapán, que ofrecerán descuentos, promociones y apoyos para que el dinero de las familias rinda más, mientras los establecimientos incrementan sus ventas y generan mayor movimiento económico en el municipio.

Al ser cuestionado sobre el mensaje a los empresarios para sumarse a esta iniciativa, Azar señaló que el programa busca consolidarse como una red amplia de colaboración entre comercios, emprendedores y familias.

“Esto tiene también como propósito generar comunidad, un círculo virtuoso donde ganemos todos y la solidaridad sea un principio básico para el crecimiento de este programa y el beneficio de las familias”, sostuvo.

Además, el Carnet de Apoyo al Gasto Familiar integrará una bolsa de trabajo, capacitaciones y programas comunitarios. Todo ello estará conectado mediante un chatbot de WhatsApp, donde los ciudadanos podrán registrarse, consultar negocios participantes, conocer promociones y acceder a oportunidades laborales.

El diputado local informó que ya existen más de 70 negocios y empresas registradas, y señaló que el objetivo es alcanzar miles de establecimientos participantes para ampliar los beneficios en todo el municipio y seguir fortaleciendo la economía local.

Asimismo, explicó que las familias podrán recibir su carnet acercándose a la Casa Ciudadana y también durante las Mega Jornadas de Apoyo al Gasto Familiar que se realizan en distintas colonias de Atizapán.

JCS