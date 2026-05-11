Presentan esquema de apoyo económico para hogares del Edomex
El diputado del PAN, Anuar Azar, presentó el Carnet de Apoyo al Gasto Familiar en Atizapán de Zaragoza para descuentos, bolsa de trabajo y capacitaciones
El diputado local y dirigente del PAN en el Estado de México (Edomex), Anuar Azar, presentó en Atizapán de Zaragoza el programa “Carnet de Apoyo al Gasto Familiar”, una iniciativa que busca ayudar a las familias a ahorrar en productos y servicios, al mismo tiempo que fortalece el consumo local y la economía del municipio.
Durante la presentación, Azar destacó que actualmente miles de familias enfrentan dificultades económicas derivadas del aumento en gastos básicos como alimentación, transporte, medicinas y servicios, por lo que aseguró que “la política sí debe servir para ayudar a resolver problemas reales”.
El programa contempla una red de beneficios en coordinación con negocios, comercios y empresas de Atizapán, que ofrecerán descuentos, promociones y apoyos para que el dinero de las familias rinda más, mientras los establecimientos incrementan sus ventas y generan mayor movimiento económico en el municipio.
Al ser cuestionado sobre el mensaje a los empresarios para sumarse a esta iniciativa, Azar señaló que el programa busca consolidarse como una red amplia de colaboración entre comercios, emprendedores y familias.
“Esto tiene también como propósito generar comunidad, un círculo virtuoso donde ganemos todos y la solidaridad sea un principio básico para el crecimiento de este programa y el beneficio de las familias”, sostuvo.
Además, el Carnet de Apoyo al Gasto Familiar integrará una bolsa de trabajo, capacitaciones y programas comunitarios. Todo ello estará conectado mediante un chatbot de WhatsApp, donde los ciudadanos podrán registrarse, consultar negocios participantes, conocer promociones y acceder a oportunidades laborales.
El diputado local informó que ya existen más de 70 negocios y empresas registradas, y señaló que el objetivo es alcanzar miles de establecimientos participantes para ampliar los beneficios en todo el municipio y seguir fortaleciendo la economía local.
Asimismo, explicó que las familias podrán recibir su carnet acercándose a la Casa Ciudadana y también durante las Mega Jornadas de Apoyo al Gasto Familiar que se realizan en distintas colonias de Atizapán.
JCS