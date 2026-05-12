Ecatepec, Naucalpan y Tlanepantla padecen ante fuerte lluvia de este martes

Anegaciones de hasta 40 centímetros se presentaron en la Avenida Central, a la altura de Ciudad Azteca en Ecatepec; mientras que en Naucalpan, tres familias tuvieron que ser evacuadas al estar a punto de derrumbarse su vivienda, asentada a un costado de Río Hondo. Mientras que en Tlalnepantla se presentaron anegaciones en avenidas principales por la acumulación de basura.

En Naucalpan por más de 12 horas hubo trabajos para realizar la limpieza de calles, luego de que se desbordara el Rio Hondo y afectara vialidades de tres colonias.

La fuerza del agua provocó que la pared de tres viviendas en la calle San Antonio Zomeyucan se fracturara, por lo que ante el riesgo fueron desalojados sus ocupantes

El titular de OAPAS, Gregorio Ramos, comentó que los escurrimientos registrados durante la noche de este lunes provocaron el rebosamiento del Río Hondo, principalmente en la calle Cima, donde se registró un importante incremento en el caudal por más de dos horas.

Lluvias en #Naucalpan dejan tres viviendas al borde del colapso en San Antonio Zomeyucan. El desbordamiento del Río Hondo puso en riesgo de colapso casas y provocó afectaciones leves en otras 24 viviendas de la zona. Autoridades evacuaron al menos a 40 personas mientras continúan… pic.twitter.com/6wvtNQimdH — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) May 13, 2026

Desde la noche de este lunes un centenar de trabajadores de OAPAS y otras áreas realizan diversas labores; se trabaja con 8 vactors, 5 de OAPAS y 3 de Conagua, así como retroexcavadoras y tractocamiones. Acudieron a la Avenida Río Hondo y San Antonio Zomeyucan para auxiliar a alrededor de 40 personas que fueron evacuadas de tres domicilios que resultaron afectadas por la corriente del río.

Colocaron carpas para apoyar a las familias afectadas, en tanto se determina que procederá.

Mientras en la Avenida Central, en el municipio de Ecatepec, el agua alcanzó los 40 centímetros, por lo que fue necesario que por medio de patrullas se trasladara a vecinos del lugar a una zona donde pudieran transitar sin ningún riesgo.

Inundada la entrada de plaza Aragón evítenla de ser necesario, el mexibus operando con normalidad. pic.twitter.com/c74ogmRapW — Reporteedomex (@reporteedomex) May 13, 2026

En tanto, en Tlalnepantla se llevaron a cabo labores de limpieza, desazolve y vigilancia constante en puntos específicos con encharcamientos de consideración, tales como la Prolongación Miguel Hidalgo, la intersección de Avenida Gustavo Baz con Recursos Hidráulicos, y el cruce de Filiberto Gómez con Tenayuca en la Zona Industrial.

Asimismo, se brindó atención prioritaria en las calles Iztaccíhuatl y Berriozábal en la colonia San Javier, el fraccionamiento Santa Cecilia, la zona de Arcos en el Centro, Tecoloapan y la ampliación de la Avenida Gustavo Baz.

El despliegue operativo incluye el monitoreo permanente de vialidades y niveles pluviales en zonas como Colinas de San José, Dr. Jorge Jiménez Cantú, Tlalnepantla Centro, San Juan Ixhuatepec, Arboledas, San Pedro Barrientos, San Rafael, Industrial La Presa y Pino Suárez.

jcp