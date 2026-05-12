Lluvias intensas dejan al borde del colapso a viviendas en Naucalpan

Derivado de las fuertes lluvias registradas el lunes 11 de mayo en distintas partes de la capital y el área metropolitana, el municipio de Naucalpan fue uno de los más afectados, debido a que al menos cinco viviendas están en riesgo de colapso por la crecida del Río Hondo en la colonia San Antonio Zomeyucan.

Se trata de cinco viviendas ubicadas sobre la avenida Río Hondo, precisamente a un costado de donde corre este caudal. La más afectada presenta daños en la estructura debido a que la fuerza del agua colapsó los cimientos.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

De acuerdo con Pedro Mateo, hermano de la dueña de esta vivienda, aproximadamente a las 22:00 horas de este comenzó la lluvia fuerte mientras ellos se encontraban al interior. En ese sentido, señaló que se comenzaron a cuartear las paredes y fue en ese momento en el que decidieron evacuar la casa.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal de Naucalpan, así como personal de la Guardia Nacional y de Protección Civil. De acuerdo con lo mencionado por los propios vecinos, las autoridades les comentaron que las viviendas tendrían que ser demolidas ante el riesgo de un posible colapso.

En uno de estos asentamientos vivían al menos 20 personas, la segunda casa era utilizada como bodega, mientras que en la tercera también vivía una familia.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

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