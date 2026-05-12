¿Todavía no esterilizas a tu lomito o michi? Habrá jornada gratuita en Calimaya
Las autoridades informaron que para acceder al servicio, los animales de compañía deberán estar clínicamente sanos y cumplir con un ayuno mínimo de ocho horas.
Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas y reducir la sobrepoblación de perros y gatos, el Gobierno del Estado de México realizará una jornada gratuita de esterilización el próximo lunes 18 de mayo en el municipio de Calimaya.
La campaña se llevará a cabo de 10:00 a 15:00 horas en la entrada de las oficinas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), ubicadas sobre la carretera Metepec–Santa María Nativitas, kilómetro 7.
Las autoridades informaron que para acceder al servicio, los animales de compañía deberán estar clínicamente sanos y cumplir con un ayuno mínimo de ocho horas.
En el caso de los perros, deberán ser llevados con collar y correa; mientras que los gatos tendrán que ser transportados en una caja o transportadora segura. Además, se recomienda que los dueños lleven una cobija o cartón para que sus mascotas puedan recuperarse cómodamente después de la cirugía.
La esterilización es una de las medidas más efectivas para prevenir el abandono de animales, disminuir el número de perros y gatos en situación de calle y mejorar su calidad de vida.
Con esta iniciativa, el gobierno encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez busca fortalecer la cultura del bienestar animal y promover comunidades más empáticas y responsables con los seres sintientes.
La invitación está abierta a todas las familias mexiquenses que aún no han esterilizado a sus “lomitos” o “michis” y desean aprovechar este servicio sin costo.