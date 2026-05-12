¿Todavía no esterilizas a tu lomito o michi? Habrá jornada gratuita en Calimaya

Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas y reducir la sobrepoblación de perros y gatos, el Gobierno del Estado de México realizará una jornada gratuita de esterilización el próximo lunes 18 de mayo en el municipio de Calimaya.

La campaña se llevará a cabo de 10:00 a 15:00 horas en la entrada de las oficinas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), ubicadas sobre la carretera Metepec–Santa María Nativitas, kilómetro 7.

Las autoridades informaron que para acceder al servicio, los animales de compañía deberán estar clínicamente sanos y cumplir con un ayuno mínimo de ocho horas.

Un médico veterinario lleva a cabo una cirugía de esterilización durante la jornada gratuita promovida por el Gobierno del Estado de México para perros y gatos. Excélsior

En el caso de los perros, deberán ser llevados con collar y correa; mientras que los gatos tendrán que ser transportados en una caja o transportadora segura. Además, se recomienda que los dueños lleven una cobija o cartón para que sus mascotas puedan recuperarse cómodamente después de la cirugía.

Un cachorro es llevado por su dueña a la jornada de esterilización gratuita organizada en Calimaya para promover el bienestar animal y la tenencia responsable. Excélsior

La esterilización es una de las medidas más efectivas para prevenir el abandono de animales, disminuir el número de perros y gatos en situación de calle y mejorar su calidad de vida.

Con esta iniciativa, el gobierno encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez busca fortalecer la cultura del bienestar animal y promover comunidades más empáticas y responsables con los seres sintientes.

La invitación está abierta a todas las familias mexiquenses que aún no han esterilizado a sus “lomitos” o “michis” y desean aprovechar este servicio sin costo.