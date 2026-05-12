Pobladores de Tonanitla mantienen bloqueo carretero hacia AIFA

Camiones que se dirigían al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) quedaron varados sobre la carretera libre a Tonanitla desde hace más 24 horas, luego de que ejidatarios mantienen plantón para exigir que la Cámara de Diputados formalice la reintegración de 800 hectáreas que están en disputa con el municipio de Tecámac, Estado de México.

Los ejidatarios tienen bloqueadas la entrada de Ojo de Agua, el acceso principal a Tonanitla y caminos rurales, por lo que automovilistas que intentan llegar al AIFA recorren calles buscando cómo hacerlo, así como arribar por la autopista México Pachuca, el Circuito Exterior Mexiquense o tomar el Tren Suburbano.

Sin embargo, algunos tráileres y camiones que se dirigían al AIFA ya no pudieron cambiar de ruta y quedaron varados, como fue el caso del conductor Óscar Bárcenas, quien comentó que en la zona no hay a donde buscar algo de comida o un baño.

Además de que no puede abandonar su unidad por miedo a que los roben, por lo que deben esperar.

No tenemos dónde comer, no tenemos dónde ir hacer necesidades fisiológicas, estamos a merced de las inclemencias del tiempo, como el sol la lluvia el frio, estamos completamente varados, alrededor no hay una tienda ni hay un lugar donde podamos hacer nuestras necesidades, ir a comprar un agua o algo de comer”, añadió

Los conductores de varias unidades quedaron varados son posibilidad de comprar alimentos Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Vigencia de expediente

El alcalde de Tonanitla, Mauro Martínez, comentó que la desesperación de los vecinos se debe a que en unos días los legisladores mexiquenses saldrán de vacaciones.

Es por eso que vecinos y ejidatarios dicen que como ya se van de vacaciones y regresan en septiembre, pero en septiembre muchos se van de candidatos a otro proceso electoral, nos archivan nuestro expediente y después de cuatro años no es válido”.

Teodoro Ortiz, ejidatario de Tonanitla, mencionó que, cuando se construyó la carretera hacia el aeropuerto, les prometieron que se reintegrarían las 800 hectáreas; sin embargo, esto no ha ocurrido y ningún legislador se ha aproximado.

Toda la documentación que tenemos de estas 800 hectáreas, cuando se repartió el ejido a nivel nacional, se le dan Tonanitla, eran supuestamente de Tecámac y de Jaltenco, ahora que pasa el AIFA por la carretera donde estamos, se compromete la federación a restituirnos las 800 hectáreas a la cabecera municipal, hay un dictamen del Congreso local que todo apunta a que sí, pero no sabemos qué sucede”, añadió.

Ante ello, están dispuestos a permanecer en plantón, pues aseguran que las hectáreas reclamadas no pertenecen a Tecámac.

*DRR*