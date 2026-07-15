¿Sin dinero para esterilizar a tu lomito? Aprovecha estas jornadas en Tecámac

Con el fin de evitar la propagación de lomitos callejeros o abandonados, se inició una nueva jornada de esterilización de seres sintientes en Tecámac, Estado de México, municipio en el que desde enero y hasta el 15 de junio se han realizado cuatro mil 250 esterilizaciones.

El gobierno municipal informó que estas jornadas forman parte de las acciones para impulsar la tenencia responsable y concientización ciudadana, por lo que la jornada se extenderá a colonias, fraccionamientos y comunidades de la demarcación.

Esta estrategia está enfocada en la prevención de enfermedades, sobrepoblación y construcción de entornos más seguros para la ciudadanía. Asimismo, busca fortalecer la cultura de respeto, cuidado y protección animal, al tiempo que atiende una problemática de salud pública derivada del abandono y la reproducción no controlada de perros y gatos, informó el gobierno municipal

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Explicó que las esterilizaciones se llevan a cabo bajo estrictos estándares a cargo de personal especializado de la Unidad de Control y Bienestar Animal, quienes garantizan una atención ética, de calidad y que prioriza en todo momento el bienestar integral de los ejemplares atendidos.

Para acceder a este beneficio, es necesario que los dueños se presenten y acrediten con copia de credencial para votar (INE) su pertenencia al fraccionamiento, colonia o comunidad en la que se está realizando la jornada.

Los animales deberán acudir limpios, no estar lactando, no estar en celo ni presentar enfermedades. De forma adicional, deberán tener más de cuatro meses y menos de seis años de edad, llevar una cobija y cumplir un ayuno de 12 horas sin alimento y ocho horas sin agua.

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El calendario para este mes se desarrollará bajo las siguientes fechas: