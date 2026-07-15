Arrestan a mujer en Tizayuca por llevar a niños sin casco en motoneta

Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca luego de ser intervenida mientras circulaba en una motoneta con dos menores de edad que no portaban casco de seguridad, hecho que generó diversas reacciones entre la población.

De acuerdo con la versión oficial, la intervención ocurrió durante el Operativo Correcaminos, implementado por personal de Tránsito y Vialidad para supervisar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

La autoridad señaló que, además de la falta de equipo de protección para las menores, la conductora presuntamente se negó a acatar las indicaciones de los agentes y mostró resistencia, por lo que fue asegurada.

Como parte del protocolo, las dos menores quedaron bajo resguardo preventivo mientras la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realizaba las diligencias correspondientes. Posteriormente, ambas fueron entregadas a su abuela, quien quedó a cargo de su cuidado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana sostuvo que el aseguramiento se efectuó conforme a los procedimientos establecidos y reiteró que los operativos de vigilancia continuarán con el objetivo de promover el uso del casco y el cumplimiento de las medidas de seguridad para quienes se trasladan en motocicleta, especialmente cuando viajan con niñas, niños o adolescentes.