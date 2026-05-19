 Reconstrucción de Periférico Norte beneficia a automovilistas

Con la reconstrucción total de 108 kilómetros del Periférico norte entre Naucalpan y Tepotzotlán, se beneficia a 200 mil automovilistas diariamente, reduciendo el tiempo de traslado hasta 30 minutos.

Dentro de la obra se instalaron nuevas luminarias y balizaje. Además, se llevó a cabo la limpieza en general y poda de árboles, con cual se asegura una mejor conexión.

Excélsior / Rodolfo Dorantes

Con el mantenimiento del sistema hidráulico, se reducen los riesgos de inundaciones en temporadas de lluvia y se recuperó una vía estratégica que estuvo más de 25 años sin una intervención mayor.

Excélsior / Rodolfo Dorantes

Periférico norte conecta con vialidades primarias como Gustavo Baz, Mario Colín, la autopista México-Querétaro y el Circuito Exterior Mexiquense, y beneficia principalmente a los habitantes de los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Atizapán.

Durante la hora pico de esta mañana de martes, se registraron afectaciones viales ocasionadas por el exceso en el aforo de vehículos que ingresaron a la capital del país, sin embargo, mejoraron las condiciones con el transcurso del día.