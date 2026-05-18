Delfina Gómez entrega la reconstrucción de 108 km del Periférico Norte

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, inauguró la reconstrucción total de 108 kilómetros del Periférico Norte, el cual conecta de Naucalpan hasta Tepotzotlán, como parte del proyecto integral “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

La inversión fue superior a mil 200 millones de pesos y beneficiará a 15 millones de personas, con la reducción de tiempos de traslado de hasta 30 minutos, lo que se traducirá en una mejor calidad de vida para la población y en una transformación de la movilidad en el Valle de México.

“Lo que se hizo es un esfuerzo muy grande para afianzar el objetivo que tenemos, que es dignificar la vida de nuestros ciudadanos”, señaló la gobernadora.

Acompañada por Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno federal, Delfina Gómez agradeció el apoyo de los alcaldes de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán y Atizapán de Zaragoza.

Además, adelantó que se realizarán más inversiones para mejorar la movilidad en la entidad.

“Se van a trabajar otras obras y se van a trabajar otras acciones tendientes a mejorar la movilidad. También tenemos otras carreteras que se van a ir apoyando y que les vamos a ir dando cuenta de lo que se va realizando”, señaló la gobernadora del Estado de México.

Beneficios de la reconstrucción de Periférico Norte

Permite una mejor conexión entre el occidente del país y la Ciudad de México.

Brinda mayor seguridad vial gracias a la nueva iluminación, balizaje, señalización, mejores condiciones de rodamiento, así como limpieza y poda.

Reduce riesgos de inundaciones mediante labores de limpieza y mantenimiento del sistema hidráulico.

Fomenta la economía local mediante la creación de más de 2 mil 800 empleos directos e indirectos para empresas mexiquenses.

Fortalece el corredor logístico del Valle de México, donde operan empresas nacionales e internacionales.