Conductor ebrio entra a FES Acatlán y provoca riña; descartan detonaciones de arma de fuego

Policías municipales ingresaron este martes a las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, luego de perseguir a un hombre que intentó resguardarse dentro del campus, hecho que generó tensión entre integrantes de la comunidad universitaria y reclamos por una posible violación a la autonomía de la UNAM.

De acuerdo con reportes difundidos por estudiantes en redes sociales, el sujeto era perseguido por elementos de seguridad pública y habría ingresado a la facultad para evitar ser detenido.

Videos y fotografías compartidos por alumnos muestran presencia policiaca y personal de Seguridad Universitaria dentro del plantel, mientras la persona era retenida.

¡Váyanse a la ver... ! Les dicen a elementos de la Guardia municipal de Naucalpan @GobNau quienes ingresaron a la FES Acatlán, de la #UNAM para detener a un joven, atentando contra la autonomía universitaria. pic.twitter.com/UXMUllBsWd — gizelaglp (@gizelaglp) May 20, 2026

Tras los hechos, la FES Acatlán emitió un comunicado en el que confirmó que una camioneta conducida por una persona en estado de ebriedad ingresó al estacionamiento de la facultad luego de un percance vehicular ocurrido afuera de las instalaciones.

La institución detalló que el vehículo era perseguido por dos motocicletas de seguridad pública, cuyos elementos también ingresaron al campus para intentar detener al conductor.

Al percatarse de la situación, personal de vigilancia institucional solicitó a los policías retirarse de las instalaciones. La persona involucrada fue remitida al juzgado cívico”, señaló la facultad.

La universidad también desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas detonaciones de arma de fuego al interior del plantel.

Aunque en las imágenes compartidas por alumnos no se observan disparos ni enfrentamientos mayores, sí se aprecia presencia de policías y personal de seguridad universitaria alrededor de la persona retenida, lo que provocó cuestionamientos entre estudiantes sobre el ingreso de corporaciones municipales a instalaciones de la UNAM.

‼️POLICÍAS DE NAUCALPAN VIOLAN AUTONOMÍA DE LA #UNAM‼️



🚨policías de @GobNau ingresaron a la FES #Acatlan y detuvieron a un joven.



🚨este hecho provocó el enojo de la comunidad universitaria. pic.twitter.com/2WkHKwDYmy — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) May 20, 2026

Gobierno de Naucalpan refrenda respeto absoluto a autonomía

Tras los hechos de esta tarde en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán donde elementos de la Guardia Municipal ingresaron a las instalaciones universitarias, el gobierno de Naucalpan aclara que la presencia se derivó de la atención a un reporte ciudadano relacionado con un incidente vial y la conducta evasiva de una de las personas involucradas, “situación que generó una alerta preventiva por posible riesgo para terceros”.

En un comunicado, se detalla que durante el seguimiento a la situación, “la persona señalada ingresó a las instalaciones del plantel educativo, por lo que los elementos municipales actuaron priorizando en todo momento la protección de la comunidad estudiantil y el resguardo del entorno”.

En el texto, donde el gobierno de Naucalpan refrenda su respeto absoluto a la autonomía universitaria, se menciona que por estos hechos se estableció comunicación y coordinación con autoridades de la FES Acatlán “privilegiando el respeto institucional y la colaboración para la atención de los hechos”.

Por último, se resalta la importancia de mantener coordinación con las instituciones educativas para preservar ambientes seguros y en tranquilidad para los estudiantes.

jcp