Defensa señala irregularidades en caso de adulta mayor afectada en Ecatepec
Abogados denunciaron que la Fiscalía Regional de Ecatepec no ha devuelto un inmueble a una mujer de 86 años, pese a una resolución judicial emitida desde abril.
En entrevista para la Segunda Emisión de Imagen Informativa con Francisco Zea, los abogados Raúl Emiliano Banda Martínez y Miguel Ángel Covarrubias González denunciaron un presunto caso de corrupción por parte de la Fiscalía Regional de Ecatepec en agravio de una adulta mayor.
Fiscalía de Ecatepec incumple orden judicial
Abogados denunciaron que la Fiscalía Regional de Ecatepec no ha devuelto un inmueble a una mujer de 86 años, pese a una resolución judicial emitida desde abril.
Defensa acusa irregularidades y simulación
La representación legal de la afectada señaló presuntas inconsistencias, simulación de actos y posible favorecimiento a terceros durante el proceso ministerial.
Piden intervención de autoridades estatales
Los abogados solicitaron a la gobernadora Delfina Gómez y al fiscal José Luis Cervantes revisar el caso y la actuación de funcionarios en Ecatepec.