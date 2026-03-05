Hallan granadas, lanzallamas y uniformes en taller clandestino de Ecatepec

Chalecos balísticos en color negro y pixeleados color verde con las leyendas de Ejército y Marina, así como material y herramientas para su elaboración, cascos y escudos balísticos, además de dos granadas de mano, una de fragmentación y una de gas lacrimógeno y un lanzallamas, fueron hallados en un taller clandestino en la colonia Santa María Chiconautla, Ecatepec en el Edomex.

Chalecos balísticos en color negro y pixeleados color verde con las leyendas de Ejército y Marina Especial

El sitio fue localizado luego de investigaciones de la policía Municipal de Ecatepec tras la detención de dos personas la noche de este martes, quienes vestían ropa táctica y diversas dosis de estupefacientes, por lo que fueron presentados por los delitos de uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones y delitos contra la salud.

La vivienda

Dos detenidos

Chalecos con las leyendas como de autoridades

Rafael Daniel “N” de 41 años de edad, portaba una chamarra negra con logotipos FGJEM en la espalda, y escudo de la PDI, además de siete bolsas tipo ziploc con substancia granulada con características propias del cristal; y Jennifer Evelyn “N” de 20 años vestía una playera gris con estampado de FGJEM y escudo de PDI y tenía en posesión seis bolsas transparentes con hierba verde seca, con características de la marihuana.

Al ubicar el lugar establecido en la tercera cerrada de Ruiz Cortines en Santa María Chiconautla, se desplegó en la zona un operativo de seguridad perimetral con elementos de la Policía Metropolitana, binomios caninos, Grupo de Operaciones Especiales, elementos del sector 14, Marina y la policía estatal, para llevar a cabo el cateo del lugar por una orden otorgada por un juez de control.

La zona donde está la casa

La vivienda con el material

La zona, donde se ubica la vivienda de dos niveles, se encuentra sobre una calle de terracería y lotes baldíos, fue acordonada, por lo que los vecinos se resguardaron en sus viviendas, ante el despliegue de elementos, mientras que al interior se llevaba a cabo el cateo.

Se informó que, en el taller clandestino, se hallaron al menos 50 chalecos de fabricación artesanal, placas y paneles balísticos artesanales, cartuchos útiles y percutidos, un lanzallamas, una granada de gas lacrimógeno, una granada de fragmentación y pirotecnia, además de una manta supresora usada por personal antiexplosivos de fuerzas armadas para contener alguna detonación.

Chalecos balísticos en color negro y pixeleados color verde con las leyendas de Ejército y Marina.

De acuerdo con las primeras indagatorias este sitio podría ser usado por células de grupos criminales vinculados a la distribución de equipo táctico y armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

*bb