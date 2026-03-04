Realizan traslado de corazón donado de Ecatepec a CDMX

Elementos de la Policía Municipal, la Marina y Protección Civil implementaron un operativo para el traslado de un corazón donado del Hospital General de Zona No. 68 del IMSS al Deportivo Siervo de la Nación, en Ecatepec, donde un helicóptero Relámpago del gobierno estatal lo llevó para un trasplante al Instituto Nacional de Cardiología (INC), en la Ciudad de México.

A las 12:20 horas de hoy, efectivos de Tránsito Municipal realizaron el cierre de la Vía Morelos por unos cinco minutos para permitir el paso de una ambulancia de la Secretaría de Salud en sentido contrario, aproximadamente un kilómetro, para su ingreso al deportivo.

Personal médico del IMSS bajó de la ambulancia un contenedor con el órgano y, en una camilla, lo acercaron al helicóptero, que aterrizó en una cancha de fútbol, donde fue entregado a Guillermo Castro Lozano, cirujano cardiotorácico del INC, responsable del traslado al nosocomio, junto con paramédicos del agrupamiento Relámpagos, donde lo esperarían en el área de quirófano para realizar el trasplante.

En el sitio, elementos de la Marina, del Sector 20 y de la Policía Metropolitana realizaron un perímetro de seguridad para facilitar la movilidad de los cuerpos de emergencia.

Seguridad en traslado de órganos

Traslado de corazón desde Ecatepec. Especial

El cirujano torácico destacó la importancia de contar con un dispositivo de seguridad para reducir al mínimo los tiempos, lo que permite preservar el órgano vital y aprovechar esta oportunidad, en la que coinciden las características físicas de un donador y un receptor compatibles para el trasplante.

Al Instituto de Cardiología serán unos 10 minutos de vuelo. Hay un protocolo especial: se coloca una solución especial para brindarle nutrientes al corazón durante los tiempos de traslado hasta su entrega. Llegaremos al Instituto con el receptor, que ya está listo esperando el órgano que llevamos”, explicó el cirujano torácico.

La Policía Municipal garantizó la pronta movilidad de los equipos de emergencia especializados, encargados del traslado del corazón donado al Instituto Nacional de Cardiología.

*mvg*