Impactante incendio consume recicladora en Ecatepec, Edomex

Esta tarde de miércoles vecinos del Valle de México comenzaron a notar una enorme columna de humo negro que rápidamente llamó la atención desde distintos puntos de la zona metropolitana. El origen del siniestro fue identificado en una recicladora ubicada en Santo Tomás Chiconautla, en el municipio de Ecatepec, muy cerca del municipio de Tecámac.

El incendio está ubicado a un costado de la avenida Ojo de Agua, cerca del bajo puente que cruza la autopista México–Pachuca, una zona donde operan diversos centros de reciclaje y bodegas industriales.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó a propagarse con rapidez debido a los materiales altamente inflamables almacenados en el lugar.

Consumió plástico, llantas y un camión

Las llamas han alcanzado pacas de plástico y montones de llantas, lo que ha generado una densa nube de humo negra visible a varios kilómetros de distancia.

Además, un camión que se encontraba estacionado dentro del predio también fue alcanzado por el fuego, lo que intensificó la magnitud del siniestro.

Bomberos han señalado que las condiciones del viento no han favorecido las labores de control, ya que las ráfagas han provocado que las llamas se expandan hacia otras áreas del predio.

Debido a la magnitud del siniestro, equipos de emergencia de al menos dos municipios acudieron al lugar para atender la situación, entre ellos se encuentran bomberos de Ecatepec, bomberos de Tecámac, Protección Civil, Policías municipales y estatales.

Las autoridades informaron que los trabajadores de la recicladora fueron evacuados como medida preventiva para proteger su integridad.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, aunque el fuego continúa activo y los bomberos aún no han logrado sofocar completamente las llamas. Además, aún se desconocen las causas del incendio.

¿Qué hacer ante un incendio de este tipo?

Evitar acercarse al lugar del incendio para no exponerse a humo tóxico.

Cerrar puertas y ventanas si la nube de humo se dirige hacia su vivienda.

Usar cubrebocas o cubrir nariz y boca con un paño húmedo para reducir la inhalación de humo.

No bloquear las vías de acceso utilizadas por bomberos y ambulancias.

Seguir únicamente información oficial de autoridades locales.

Reportar cualquier emergencia al 911.

Este tipo de incendios puede generar gases y partículas contaminantes, por lo que es importante mantener distancia y atender las indicaciones de Protección Civil.

