Capturan a 44 sujetos que se hicieron pasar por policías de la FGJEM

Suman 44 personas detenidas que se hacían pasar como elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y que están relacionadas con hechos delictivos de extorsión, secuestro y robo con violencia entre otros ilícitos

Los detenidos hacían creer a sus víctimas que eran elementos de la FGJEM o de otras fuerzas de seguridad, con lo que los intimidaban para que no denunciaran.

La fiscalía mexiquense informó que, desde el 19 de enero, elementos de la FGJEM, de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han logrado la detención de 44 sujetos por su presunta participación en los hechos delictivos con simulación de vehículo oficial perteneciente a instituciones de seguridad pública, portación y disparo de arma de fuego, así como por uso indebido de uniforme y/o insignia.

“Como resultado de diversos actos de investigación, estos sujetos fueron detenidos en delito flagrante, durante estas acciones operativas también les fueron asegurados indicios como armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, así como diversas dosis de narcóticos”.

Las indagatorias permitieron identificar que los detenidos establecían falsos filtros de seguridad, en los cuales hacían revisiones ilegales de vehículos, así como a sus ocupantes.

Una vez que seleccionaban a sus víctimas, les exigían documentos oficiales y tras la supuesta revisión les decían que las unidades tenían reportes de robo o que estaban relacionados con algún delito, por lo que se los llevarían detenidos.

Para dejarlos en libertad les exigían dinero, también se detectó que en ocasiones los subían a las a las unidades y los obligaban a contactar a algún familiar para que hicieran transferencias bancarias o les entregaran el dinero en algún sitio.

“Tras despojar de los recursos a las víctimas, las intimidaban diciéndoles ‘tengo tus datos y sé dónde vives, si denuncias voy y te ching…’”.

Robo de mercancía

En las investigaciones también se pudo establecer que en las carreteras México-Pachuca, México-Querétaro y Arco Norte, entre otras, obligaban a conductores de transporte de carga a frenar su marcha, les mostraban las insignias apócrifas, procedían a la inspección de la unidad y su carga, esto lo hacían con el fin de conocer el tipo de mercancía que llevaban.

Los conductores recibían autorización para continuar con su viaje; sin embargo, en otro tramo carretero eran interceptados por otros sujetos que, con información proporcionada por los falsos elementos oficiales, los despojaban de sus unidades y la carga.

Respecto a los investigados, destaca la detención de Víctor Jesús “N”, Alejandro “N”, Omar Eliel “N”, Jorge Luis “N”, David Ulises “N” y Jan Carlo Alejandro “N”, por su probable participación en los delitos de simulación de vehículo oficial, uso indebido de insignias y portación de arma prohibida.

Foto: Especial

Estos sujetos fueron detenidos en flagrancia, luego de que elementos de la fiscalía transitaban por calles del municipio de Huehuetoca, momento en el que se percatan de la presencia de un vehículo tipo SUV, de la marca Chevrolet, en color negro, que circulaba con luces estroboscópicas, en cuyo interior viajaban seis sujetos.

Al darse cuenta de ello, les piden detener la unidad, a lo que hacen caso omiso, por lo que inició una persecución que terminó calles adelante.

Al revisar la unidad en que viajaban, fueron aseguradas tres armas de fuego, dos réplicas de armas, así como vestimenta con colores, escudos y leyendas simulando ser las empleadas por elementos de la FGJEM.

Aseguran uniformes falsos

En otro hecho, el 26 de febrero Policías de Investigación circulaban sobre la carretera Panamericana, a la altura del municipio de Acambay, cuando detectaron un vehículo con luces estroboscópicas, en el cual viajaban dos individuos.

Para descartar que se cometiera algún ilícito, les pidieron detener la marcha y realizaron una revisión, encontraron que uno portaba una gorra con las iniciales “FGJ”, mientras que el otro una chamarra con la leyenda “Fiscalía Estado de México”, así como dos parches con la leyenda “PDI”, sin lograr acreditar pertenecer a la misma, por lo que se procedió al aseguramiento de ambos, así como de los indicios.

Estos sujetos se identificaron como Eduardo “N” y Javier “N”, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, para iniciar con la investigación y determinar su situación jurídica.

Mientras que el pasado 27 de febrero, en el municipio de Tultitlán, elementos de la Fiscalía identificaron un vehículo marca Dodge tipo Durango conducido por un hombre al que le pidieron que detuviera la marcha, para evitar la revisión les dijo pertenecer a la fiscalía y aceleró, lo cual provocó una persecución.

“En algún momento, el ahora detenido acciona un arma de fuego en contra de los elementos de la Fiscalía quienes repelen la agresión con el legítimo uso de la fuerza logrando la detención de Daniel Adrián ‘N’”.

Los detenidos han ido identificados como:

Ramón “N”

Adolfo “N”

Brian Yosef “N”

Erick Manuel “N” y/o Juan Aldo “N”

Erick “N”

Carlos Eduardo “N”

Sergio “N”

Víctor Manuel “N”

Gustavo “N”

Omar Domingo “N”

José Juan “N”

Néstor “N”

Enrique “N”

Omar “N”

Lucio “N”

Dilyan Citlalli “N”

Brando Azael “N”

Sergio “N”

Roberto “N”

César Iván “N”

Fernando “N”

Lee Marvin “N”

Pablo Antonio “N”

Víctor Daniel “N”

Óscar “N”

Jorge Rubén “N”

Abraham Moisés “N”

Abraham “N”

Monserrath “N”

Alexis “N”

José de Jesús “N”

Salvador “N”

Guillermo “N”

Óscar Fabián “N”

Jesús “N”

Víctor Hugo “N”

Javier “N”

Eduardo “N”

Óscar “N”

Wendy “N”

Aylin Monserrat “N”

Olga Karina “N”

Carlos Neri “N”

Javier “N”

*DRR*