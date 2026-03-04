Aseguran taller en Ecatepec que confeccionaba uniformes falsos del Ejército

Chalecos balísticos negros y con estampado de camuflaje en color verde, con las leyendas de Ejército y Marina, así como material y herramientas para su elaboración, cascos y escudos balísticos, además de dos granadas de mano, una de fragmentación y una de gas lacrimógeno, fueron hallados en un taller clandestino en la colonia Santa María Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con las primeras indagatorias, este sitio podría ser usado por células de grupos criminales vinculados a la distribución de equipo táctico y armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, incluso a otros estados y los utilizaban grupos delictivos para hacerse pasar como fuerzas de seguridad.

Foto: Especial

El sitio fue localizado luego de investigaciones de la Policía Municipal de Ecatepec, tras la detención de dos personas vinculadas al robo de transporte.

Al ubicar el lugar establecido, en la tercera cerrada de Ruiz Cortines en Santa María Chiconautla, se desplegó en la zona un operativo de seguridad perimetral con elementos de la Policía Metropolitana, binomios caninos, Grupo de Operaciones Especiales, elementos del Sector 14, Marina y la policía estatal, para llevar a cabo el cateo del lugar por una orden otorgada por un juez de control.

La zona, donde se ubica la vivienda de dos niveles, se encuentra sobre una calle de terracería y lotes baldíos, fue acordonada, por lo que los vecinos se resguardaron en sus viviendas, ante el despliegue de elementos, mientras que al interior se llevaba a cabo el cateo.

La zona, donde se ubica la vivienda de dos niveles, se encuentra sobre una calle de terracería y lotes baldíos Foto: Especial

Se informó que en el taller clandestino encontraron chalecos, equipo táctico, entre placas balísticas, cascos, escudos antimotines, con leyendas similares a los utilizados por el Ejército y la Marina, así como todo para poder confeccionarlos, además de un altar a la Santa Muerte, en el lugar también fueron halladas dos granadas

El sitio quedará bajo resguardo de personal de la Fuerza de Tarea Marina, de la Policía de investigación (PDI) de la Fiscalía Mexiquense y Policía Municipal con un despliegue de seguridad perimetral.

Foto: Especial

*DRR*