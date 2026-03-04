Programa ‘Mi Primera Inversión’ en Tecámac: 4 mil mujeres se registran

Con el objetivo de apoyar el autoempleo y el empoderamiento de las mujeres a través de las ventas por catálogo, el Gobierno Municipal de Tecámac lanzó el programa ‘Mi Primera Inversión’, en el cual se inscribieron 4,196 empresarias.

El programa, coordinado a través del Sistema DIF Municipal, tiene como objetivo central fortalecer la economía de mujeres mayores de 18 años que residen en el municipio y que desean iniciar o consolidar actividades productivas. Esto no solo promueve la generación de ingresos, sino que también contribuye a la creación de redes de apoyo y sororidad entre las empresarias.

Las beneficiarias recibirán un apoyo económico único y directo, considerado como capital semilla, que oscila entre 1,500 y 5,000 pesos, dependiendo del paquete o esquema de compra elegido por cada una, para iniciar o fortalecer su inventario, así como ampliar su línea comercial.

Para garantizar orden y transparencia en el proceso, el Ayuntamiento instaló mesas de trabajo en las que se revisaron y validaron los documentos presentados por cada solicitante.

Inversión y entrega de apoyos

En dicho proceso, las participantes declararon por escrito la marca o línea comercial en la que invertirán el apoyo; eligieron un paquete de inversión conforme al catálogo vigente de la empresa correspondiente y manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que el recurso asignado se dedicará exclusivamente a esta actividad.

La entrega de los apoyos será el próximo 8 de marzo, de manera presencial y directa para cada beneficiaria, en la sede, horario y fecha previamente notificadas por la Unidad de Fomento Económico y Turismo, en coordinación con el Sistema DIF Municipal.

La alcaldesa Rosa Yolanda Wong, mencionó que fomentar iniciativas que empoderen y generen nuevas oportunidades para las mujeres es una prioridad, pues gracias a este tipo de acciones se construye autonomía e independencia para las participantes y se generan oportunidades de desarrollo que fortalecen la economía de las familias tecamaquenses.

