Rayo deja siete personas lesionadas durante fiesta patronal en el Edomex

Un rayo que cayó cerca de la capilla de Cristo Rey de la Montaña en la delegación Santiago Tlacotepec, al sur de Toluca, Estado de México, dejó un saldo de siete personas lesionadas, de las cuales tres tuvieron que ser trasladadas a hospitales para su atención médica.

Pobladores se reunieron temprano para comenzar la festividad en dicha capilla cuando de pronto los sorprendió un rayo que impactó en un hombre y la descarga eléctrica alcanzó a varios de los que ahí estaban alrededor.

Los propios pobladores comenzaron a bajar de la montaña a los lesionados y llamaron a las autoridades de Protección Civil y de emergencias para atenderlos.

En el lugar fueron atendidos algunos de los feligreses que presentaron cuadros de crisis nerviosa y cuatro de los heridos por la descarga.

Mientras que tres personas más tuvieron que ser trasladadas a hospitales en la capital mexiquense entre ellos el del IMSS y el Mónica Pretelini Sáenz.