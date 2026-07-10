Revelan resultados preliminares sobre causa de la muerte del tigre Kenzo

Kenzo, el tigre de bengala blanco y que se escapó de Animal Experience México, "murió por broncoaspiración de sangre a consecuencia de hemorragias derivadas de un impacto de bala en la parte frontal de la cabeza, cerca del párpado derecho".

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los resultados preliminares de la necropsia realizada a Kenzo, por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, establecen que "la herida penetró por la región del párpado superior derecho y continuó su trayecto atravesando el paladar blando".

En un breve comunicado de prensa, la Profepa agregó que en el estudio post mortem se describen otras heridas que presentaba Kenzo, "algunas compatibles con proyectiles de arma de fuego; entre ellas, una correspondiente al marcaje del ejemplar (microchip), además de una herida longitudinal lacerante (cortada), de 11 centímetros de longitud en la cola".

Foto: Especial

La autoridad ambiental agregó que Kenzo era macho, tenía aproximadamente dos años de edad, macho, tenía un peso de 116.2 kilogramos y una longitud de 236 centímetros, es decir, 2.36 metros (de la punta de la nariz a la punta de la cola).

El Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia entregará un diagnóstico final que incluye un examen histopatológico, que aportará mayor detalle a nivel microscópico sobre las lesiones identificadas en el animal, una vez que se reanuden las actividades en la UNAM", señaló.

De acuerdo con fuentes consultadas por Excélsior, el examen histopatológico analiza la estructura de los tejidos y la forma de las células bajo el microscopio para buscar enfermedades. No mide sustancias químicas, fármacos ni venenos, por lo que parece necesario establecer la cantidad de sedante que tenía Kenzo en la sangre y si esto pudo influir en su muerte por broncoaspiración.