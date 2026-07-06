Rayo provoca incendio forestal en Cerro del Fraile

La caída de un rayo ocasionó un incendio forestal en el Cerro del Fraile, ubicado en el ayuntamiento de García, Nuevo León.

Protección Civil del estado se trasladó al lugar de los sucesos para realizar las labores de monitoreo tras el reporte de un incendio forestal en la zona.

Aparentemente, el siniestro fue originado por un rayo y se localiza en la parte alta del Cerro.

Debido a las condiciones del terreno y la hora en que se registró el incendio se mantendrá monitoreo durante la noche de este lunes; sin embargo, será a primera hora cuando se realicen las acciones de combate y sofocación.

Las labores correrán a cargo de elementos de la Brigada Fénix y los brigadistas correspondientes.

¿Recomendaciones para evitar incendios forestales?

Por ABC Noticias

Debido a que Nuevo León es un estado rodeado de montañas y el senderismo suele ser una actividad que se realiza con frecuencia, en reiteradas ocasiones el gobierno de Nuevo León ha realizado campañas para sensibilizar a la población acerca de la importancia de evitar incendios forestales y, con ello, proteger a la flora y fauna de la región.

Fue así como incluso, el gobierno de Nuevo León creó a Evita Fuegos, un personaje enfocado en preservar las montañas de Nuevo León y lograr que la población no contribuya en la generación de incendios forestales. Algunas medidas para evitar estos siniestros son:

No tirar colillas de cigarro

Recoger la basura

No hacer fogatas

¿Qué castigos hay al provocar un incendio forestal?

En caso de que las autoridades comprueben que el incendio forestal fue provocado, los responsables pueden ser multados hasta con 3 millones de pesos.

Incluso aquellas personas que sean descubiertas simplemente realizando una fogata, pueden ser multados con 3 mil pesos.

Las multas no solo se mantienen en lo económico, también impactan en la libertad de las personas, pues en caso de provocar un incendio forestal la persona responsable puede ser castigado con 13 años de prisión.