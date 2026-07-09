Beneficia Beca Rita Cetina a 5.6 millones de estudiantes en México 

El secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado Carrillo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron este jueves en el Palacio de Gobierno, la entrega de 2 mil 650 becas destinadas a hijas e hijos de policías operativos de la entidad, con un estímulo económico de 5 mil pesos por beneficiario.

Durante el evento, el titular de la SEP destacó la complementariedad entre los programas locales y la política del Gobierno de México. Informó que la Beca Universal "Rita Cetina" ya beneficia a 5.6 millones de estudiantes de secundaria en el país, y detalló que su modalidad de apoyo para uniformes y útiles escolares se encuentra en proceso de cobertura para casi 10.5 millones de alumnos en primarias públicas.

"La cuna no debe ser destino en los gobiernos de la Transformación. Esta beca representa un acto de nobleza y humanismo, pero sobre todo un reconocimiento a las y los policías que han decidido dedicar su vida a proteger a los demás", señaló Delgado Carrillo. Agregó que el Gobierno de México avanza en la consolidación del sistema de apoyos educativos más amplio en la historia del país, a través de programas como la Beca Universal Rita Cetina, las Becas para el Bienestar Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, que benefician a millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez resaltó que más del 50 por ciento de estos apoyos fueron asignados a madres policías y a sus familias, bajo la premisa de que la educación constituye la estrategia principal para combatir las desigualdades sociales.

Como parte de la gira de trabajo, los funcionarios se trasladaron al municipio de Ocoyoacac para inaugurar y entregar el nuevo gimnasio de la Universidad Estatal del Valle de Toluca. La obra representó una inversión de 36.6 millones de pesos en beneficio de más de mil 773 estudiantes y personal administrativo.

Luego de develar la placa conmemorativa, Delgado Carrillo aseguró que este nuevo espacio permitirá a la comunidad universitaria practicar deporte y convivir en un ambiente de paz, fortaleciendo valores como el trabajo colectivo y la solidaridad.

Mientras que la gobernadora Delfina Gómez destacó la importancia de dejar un legado para las nuevas generaciones en materia educativa, laboral, de oportunidades de vida e infraestructura educativa. Por ello, afirmó que obras como este gimnasio brindan mejores oportunidades a las y los jóvenes para cuidar tanto su salud física como mental.