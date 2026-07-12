Ecatepec invierte más de 4 mdp en repavimentación y recuperación de espacios públicos

Una inversión superior a los 4 millones de pesos con recursos municipales y un beneficio directo para más de 6 mil 500 personas consolidaron la entrega de las obras de repavimentación en Rinconada de Aragón, tras décadas de rezago en la infraestructura urbana de la localidad. El programa de mejoramiento integral abarcó las calles Jilgueros, Quetzal y Jacamac, las cuales ahora cuentan con condiciones óptimas para agilizar la movilidad y elevar la seguridad en los traslados cotidianos de las familias.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss enfatizó el compromiso de su administración por revertir las condiciones de abandono que históricamente han afectado a la demarcación. "Lo que se ve no se juzga. ¡Qué maravilla! Y solo quiero que ustedes se vayan con la firme convicción de que no merecen esto, merecen más, que la gente de Rinconada, como de todo Ecatepec, merecen vivir mejor", declaró la presidenta municipal tras recorrer las vialidades intervenidas.

Asimismo, señaló que la corrupción ha sido el principal freno para el desarrollo del municipio, detallando que actualmente el 70 por ciento de los proyectos públicos se ejecutan con recursos propios.

El desglose técnico de la obra pública estuvo a cargo de la Dirección de Obras Públicas, cuyo titular, Carlos Ramírez Brassetti, informó que en la calle Jilgueros se rehabilitó casi un kilómetro de vialidad con un monto de 2 millones 136 mil pesos.

El funcionario destacó la eficiencia presupuestal al precisar que, de haberse contratado a una empresa particular, el costo habría superado los 3.5 millones de pesos, logrando ejecutar el proyecto por una tercera parte de su valor comercial. A estas acciones se sumó la calle Quetzal, con una inversión de un millón 668 mil pesos, y la calle Jacamac, con un costo de 274 mil pesos, complementadas por banquetas y guarniciones construidas con mano de obra comunitaria.

La intervención incluyó un esquema transversal en el que participaron las áreas de Medio Ambiente, Protección Civil y Servicios Públicos. Los trabajos complementarios contemplaron la aplicación de pintura en 3 mil 400 metros lineales de guarniciones, sustitución de coladeras, desazolve, poda de árboles y la rehabilitación de un parque local.

Posteriormente, la comitiva municipal se trasladó al Polígono 1 para inaugurar una cancha deportiva de 7 mil 146 metros cuadrados que anteriormente operaba como vertedero de basura. En el sitio, acondicionado con juegos infantiles, luminarias y malla ciclónica, la alcaldesa Cisneros Coss anunció la implementación del programa Cambio de Cancha para fomentar el deporte infantil, puntualizando que "el espacio público se recupera, pero también se defiende", como una estrategia prioritaria para atender las causas de la delincuencia y disminuir los índices de inseguridad en el entorno.

Una inversión superior a los 4 millones de pesos con recursos municipales y un beneficio directo para más de 6 mil 500 personas consolidaron la entrega de las obras de repavimentación en Rinconada de Aragón, tras décadas de rezago en la infraestructura urbana de la localidad. El programa de mejoramiento integral abarcó las calles Jilgueros, Quetzal y Jacamac, las cuales ahora cuentan con condiciones óptimas para agilizar la movilidad y elevar la seguridad en los traslados cotidianos de las familias.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss enfatizó el compromiso de su administración por revertir las condiciones de abandono que históricamente han afectado a la demarcación. "Lo que se ve no se juzga. ¡Qué maravilla! Y solo quiero que ustedes se vayan con la firme convicción de que no merecen esto, merecen más, que la gente de Rinconada, como de todo Ecatepec, merecen vivir mejor", declaró la presidenta municipal tras recorrer las vialidades intervenidas.

Asimismo, señaló que la corrupción ha sido el principal freno para el desarrollo del municipio, detallando que actualmente el 70 por ciento de los proyectos públicos se ejecutan con recursos propios.

El desglose técnico de la obra pública estuvo a cargo de la Dirección de Obras Públicas, cuyo titular, Carlos Ramírez Brassetti, informó que en la calle Jilgueros se rehabilitó casi un kilómetro de vialidad con un monto de 2 millones 136 mil pesos.

El funcionario destacó la eficiencia presupuestal al precisar que, de haberse contratado a una empresa particular, el costo habría superado los 3.5 millones de pesos, logrando ejecutar el proyecto por una tercera parte de su valor comercial. A estas acciones se sumó la calle Quetzal, con una inversión de un millón 668 mil pesos, y la calle Jacamac, con un costo de 274 mil pesos, complementadas por banquetas y guarniciones construidas con mano de obra comunitaria.

La intervención incluyó un esquema transversal en el que participaron las áreas de Medio Ambiente, Protección Civil y Servicios Públicos. Los trabajos complementarios contemplaron la aplicación de pintura en 3 mil 400 metros lineales de guarniciones, sustitución de coladeras, desazolve, poda de árboles y la rehabilitación de un parque local.

Posteriormente, la comitiva municipal se trasladó al Polígono 1 para inaugurar una cancha deportiva de 7 mil 146 metros cuadrados que anteriormente operaba como vertedero de basura. En el sitio, acondicionado con juegos infantiles, luminarias y malla ciclónica, la alcaldesa Cisneros Coss anunció la implementación del programa Cambio de Cancha para fomentar el deporte infantil, puntualizando que "el espacio público se recupera, pero también se defiende", como una estrategia prioritaria para atender las causas de la delincuencia y disminuir los índices de inseguridad en el entorno.