Ecatepec sale del top 10 en feminicidios y reduce 29% la violencia sexual

En Ecatepec, Estado de México (Edomex), donde existe doble Alerta de Género, se ha logrado reducir 29 por ciento los delitos de violencia sexual, con lo que el municipio salió de los 10 municipios con mayor número de feminicidios a nivel nacional.

Además, para reforzar las acciones, se han establecido tres mil 400 Puntos Violeta y, a partir de los próximos días, 100 unidades de transporte público serán también puntos seguros para mujeres.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss mencionó que ello se logró con las acciones tomadas para proteger a las mujeres con la Red Violeta, por lo que anunció que, por segundo año consecutivo, implementarán la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas”, a la que se sumarán más de 100 transportistas que tendrán este esquema de prevención y denuncia contra el acoso y cualquier otro tipo de violencia dentro de las unidades.

Expresó que las mujeres de Ecatepec no están solas y llamó a que “si viven acoso en el transporte, si enfrentan violencia en su entorno, si necesitan ayuda, denuncien. Escaneen los códigos QR, acérquense a un Punto Violeta y activen la Red Violeta desde su teléfono. Porque en Ecatepec nos cuidamos todas”, apuntó.

Delitos a la baja

En conferencia de prensa resaltó que ha habido avances importantes, pues se logró disminuir 13 por ciento el abuso sexual y 25 por ciento el acoso sexual.

Cabe recordar que mientras en 2022 se reportaron 233 casos de violación, en 2025 se registraron 157; de feminicidio, 10 casos en 2022 y en 2025 solo 5.

En violencia de género, de 293 casos registrados en 2022, en 2025 se reportaron 214, mientras que en abuso sexual se pasó de 625 a 421 casos el año pasado.

Mencionó que por años Ecatepec fue referencia nacional de violencia contra las mujeres y se ubicó entre los 10 municipios del país con mayor número de feminicidios, pero “hoy empezamos a ser referencia por su disminución”.

Bajan feminicidios en Ecatepec. Especial

Reiteró que esta semana el gobierno municipal desplegará la agenda “#8M Ecatepec” con actividades culturales, deportivas, de salud y de formación, cuya acción central será el banderazo a la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas” en el transporte público, que es “uno de los principales focos de miedo para las mujeres”.

Precisó que ocho de cada 10 mujeres ecatepenses se sienten inseguras en el transporte público, por lo que la campaña incluye el operativo Transporte Seguro, con presencia permanente en unidades y paraderos, y la instalación de Puntos Violeta, como parte de la estrategia federal de seguridad, en coordinación con la Marina y bajo el Mando Unificado Zona Oriente.

Rodada y activación violeta

Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, destacó que 58 mil 737 mujeres se han registrado en la aplicación Red Violeta, con la que brindaron 38 mil 796 atenciones, además de 101 operativos Violeta, 240 apoyos a víctimas de violencia de género y 13 talleres de defensa personal para mujeres.

Claudia Castello Rebollar, directora del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género (IMMIG), reiteró que el 7 de marzo celebrarán la Rodada Violeta, que partirá a las 8:00 horas de Casa Morelos a la explanada municipal, donde también se dará el banderazo de salida a la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas”.

Añadió que ese día habrá presentaciones artísticas, donde participarán las cantantes Iraida Noriega, Nidia Barajas y Arianna Puello, mientras que el 8 de marzo se realizará la Activación Violeta con clases simultáneas de defensa personal para mujeres en 250 espacios y, durante todo el mes, inaugurarán pavimentaciones con pintas alusivas a las mujeres.

*mvg*